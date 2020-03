Comercio informal de Guadalajara, estima una baja del 50% en ventas

Guadalajara, Jalisco. - El comercio informal es uno de los sectores que se ha visto más afectado con la cuarentena por el COVID-19, en Guadalajara, ya que para los comerciantes ha representado una baja de ventas significativa.

Jalisco tenía hasta noviembre del 2018 un 48 por ciento de empleo informal, según el INEGI, estos empleos no cuentan con ningún tipo de seguridad social, ni prestaciones de ley, así como el respaldo de una empresa que brinde soporte en caso de una enfermedad o siniestro.

El 20 de marzo pasado, el Gobernador del Estado Enrique Alfaro, pidió a la población que durante cinco días no salieran de sus casa. Luego de un estudio realizado por la Universidad de Guadalajara, el mandatario resaltó que estos días eran fundamentales para evitar el aumento de contagios en el estado, esta medida evitaría que lleguemos a una crisis sanitaria como Italia o España, mencionó en un video que posteó en sus redes sociales.

Sin embargo existe un sector de la población que no puede quedarse en casa, es el comercio informal, quienes salen de su casa todos los días a vender sus productos en los tianguis, mercados, calles principales, o en las esquinas para poder llevar el alimento a su casa y que no cuentan con un respaldo económico para descansar siquiera un día.

Este es el caso de Salma, quien tiene que salir a vender gel antibacterial y anteriormente vendía orejeras, cargadores, objetos de temporada, sin embargo, menciona que ya no se vendieron y ella optó por comenzar a vender gel para llevar algo de comer a su casa.

"No sale casi la gente [...] esta semana ha disminuido mucho la venta, casi en un 50 por ciento. Nada más que lo que estábamos vendiendo, ya no se vendía [...] es que yo creo que la prioridad es más los cubrebocas y esto, lo tratamos de vender, aunque no se logra muy bien que digamos", mencionó Salma.

Para los comerciantes del centro histórico de Guadalajara la baja de ventas inició desde el lunes, el flujo de personas comenzó a disminuir, aunque mencionan que el mayor impacto se sintió este fin de semana, cuando ya no había gente en las calles.

"Ha bajado la gente desde dos días atrás, se sintió más ayer y hoy [...] vamos a cerrar cinco días. Tuvimos bajas de venta como del 50 por ciento", comentó Mayte, vendedora de pan y birote en el Mercado Corona.

Ella y otros comerciantes tendrán que cerrar sus locales, ya que la venta a bajado en gran porcentaje, sin embargo para muchos de ellos esta es la única manera de obtener recurso económico.

"La venta bajó al 50/60 por ciento, desde el jueves, acuden muy poco por el problema que tenemos. El ama de casa sale menos, no hay clases, todo eso perjudica a los mercados, centros comerciante, a las plazas, tiendas cerradas"

Ignacio vende fruta dentro del Mercado Corona, él menciona que tendrá que rematar la fruta para que no se le quede, pues durante unos días no venderá hasta que mejore la situación. Volverá a las labores hasta el miércoles 25, con la esperanza de que las ventas vuelvan a subir.

"La mayoría de los locatarios van a cerrar, el mercado no, pero nosotros desgraciadamente sí vamos a cerrar desde mañana, si te fijas, ya hay muchos locales cerrados. El mercado cerrara como a un 80 por ciento de comerciantes" mencionó Ignacio.

También los venderores ambulantes manifiestan una baja, ya que el flujo de personas que transitaban por el centro histórico disminuyó, el comercio también presenta esa baja de ventas.

Un vendedor de fruta, que prefirió mantener el anonimato compartió que él sintió una baja del 70 por ciento en sus ventas, la gente dejó de ir a trabajar, de concurrir el centro y eso repercute directamente a los comerciante, compartió el vendedor.

En domingo a las 12:00 del día, y sn vía recreativa, los autos que se observaban por las avenidas principales del centro como Júarez y Miguel Hidalgo; eran pocos, no había trafico, pero tampoco había rastro de gente.

Una vendedora de un puesto de periódicos también mencionó una baja desde hace algunos días, para ella esto es a causa de que la gente acató las medidas del mandatario, y se previnieron en sus casas para que no se propague el virus.

"Mucha gente si a acató las medidas del señor Gobernador [...] Este es nuestro único sustento, las bajas han sido en un 50 por ciento, apenas hace unos tres o cuatro días que empezó a sentirse más".

Muchas de las recomendaciones de parte de las instituciones gubernamentales han sido que la gente permanezca en casa, que no frecuente sitios con mucha afluencia de gente, y que si no hay necesidad de salir no lo haga, pero ¿Y si tu necesidad es comer? ¿Qué hacen los comerciantes informales para prevenirse de un contagio? ¿Cómo eliges entre un contagio o pagar la comida del día?