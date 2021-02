Cómo te ha de disfrutar tu marido: Alcalde de Tototlán a empleada que denunció acoso de otro servidor

Guadalajara, Jalisco.- "Los guapos estamos expuestos a eso" fue una de las respuestas que recibió Diana, una empleada del Ayuntamiento de Tototlán, en la zona de los Altos de Jalisco, al acudir ante el alcalde Sergio Quezada Mendoza para solicitar ayuda ya que estaba sufriendo acodo por parte de otro funcionario público.

El acusado por acoso y hostigamiento sexual era el director de Padrón y Licencias municipal, Efraín Martínez Íñiguez, a quien el presidente municipal mandó llamar e intentó hacer el papel de mediador entre él y Diana, la víctima, sin embargo, el resultado no fue el esperado.

El alcalde de Tototlán también terminó acosando a la mujer, quien realizó una grabación de la charla que entablaron y en la que a Quezada Mendoza se le escucha decir "así vestidita te ves hermosa, te ves guapísima. ¡Cómo te ha de disfrutar tu marido!".

Incluso, en lugar de dar la debida atención a la víctima de acoso sexual el presidente municipal de Tototlán minimiza las acciones cometidas por su subordinado, Martínez Íñiguez.

"Si él te hubiera violado y... hubiera habido cosas más delicadas... ¡Ay no, olvídate Dianita, mija, con todo! Pero como la situación yo no la veo tan complicada, pues, ¿por qué no llegamos a eso (al perdón)?"