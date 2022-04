¿Cómo van los avances del Mercado San Juan de Dios tras el incendio? Limpieza, apoyos y reubicación

Los trabajos de reconstrucción de las zonas afectadas del mercado pueden comenzar en aproximadamente 10 días, así lo informó el alcalde de Guadalajara , Pablo Lemus Navarro : “Nosotros el día de hoy iniciamos ya el confinamiento de la zona incendiada que está prácticamente limpia, para poder iniciar los trabajos de reconstrucción, espero lo antes posible. Esto no es sencillo porque tenemos que seguir un proceso de licitación para poder asignar esta obra y, bueno, nosotros esperamos iniciar los trabajos de reconstrucción , espero en máximo 10 días; estos trabajos estamos calculando que pudieran tardar entre 4 y 6 meses.”

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.