Con Futuro, crecen las aspiraciones políticas de Pedro Kumamoto para las elecciones de 2021

Guadalajara, Jalisco.- El exdiputado independiente del Congreso de Jalisco, Pedro Kumamoto, logró con "Futuro" lo que el expresidente de México, Felipe Calderón, no pudo: la aprobación de su partido político.

"Gracias -> Hay @FuturoJal" fue el mensaje a secas que la tarde del viernes 19 de septiembre publicó Kumamoto en Twitter tras recibir la noticia de que su organismo social había recibido la venia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del estado de Jalisco para fungir como partido político en las campañas electorales que inician en octubre próximo y por ende en las elecciones del 2021, las cuales tendrán en juego 163 cargos políticos: 38 diputaciones y 125 alcaldías.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Con esta buena noticia y bajo un abanico de posibilidades para Futuro, DEBATE entrevistó a José Pedro Kumamoto Aguilar, quien a sus apenas 30 años de edad ya ha sido precursor en las campañas independientes en México y ha cargó en sus hombros la iniciativa de ley "Sin voto no hay dinero".

Sin embargo, acepta que el panorama no es fácil. Ahora se debe preparará para hacer frente a la crisis económica, considerada por los expertos como la más fuerte que ha vivido México y que amenaza con prolongarse por un lustro, y al malinchismo que ya se hace presente en redes sociales, en donde sus rasgos físicos y apellido son los protagonistas.

¿Cómo te sientes con este logro de Futuro, recién aprobado como partido político?

Me siento muy agradecido, muy contento, muy emocionado y entiendo que es una gran responsabilidad, tengo claro que esto no acaba aquí. Mi trabajo va a seguir siendo transformar la política, transformar las soluciones que se dan a la vida pública, hacer frente y presentar ideas para solucionar las crisis tanto ambiental como también de seguridad, de desigualdad y la económica que estamos viviendo. Muy emocionado, pero también con la claridad de que hay frente a nosotros un gran trayecto y que tenemos todo por demostrar.

¿Cuál es el paso a seguir ahora que Futuro fue aprobado como partido político?

La meta inmediata empieza el primero de octubre, que es el momento en que nos permiten ya iniciar como partido político, y lo primero que viene es conformar los comités municipales en los 125 municipios que tenemos en Jalisco, también significa empezar con los procesos internos para definir quiénes son nuestros presidentes de comités municipales y finalmente algo que es importantísimo: volver a hacer otro diagnóstico del estado, porque aunque ya lo teníamos, la pandemia afectó de manera diferenciada a los municipios y eso nos convoca a volver a hacer un nuevo análisis.

Entonces, ¿esto se puede entender como que para las elecciones de 2021 Futuro presentará un candidato para cada municipio de Jalisco?

Eso es algo que no puedo responder aún porque esa es decisión de quienes participan en el municipio. A mí me gustaría que pasara, pero también entiendo que va haber municipios que por sus condiciones de seguridad no se permita, pero yo esperaría que tengamos muchas candidaturas municipales, definitivamente.

¿Cuáles serían los municipios que de rigor deberían tener un candidato de Futuro?

Yo creo que de rigor ¡todos! (ríe). Yo creo que también hay municipios que concentran cierta relevancia por lo simbólico, otros por su población, otros por lo que significan por cómo han sido dejados atrás por la clase política. Se han olvidado, en buena medida, de que el estado de Jalisco es un estado en su conjunto y no solo la Zona Metropolitana (de Guadalajara), para nosotros no hay chiqueados, no hay consentidos.

¿Serías tu uno de los próximos candidatos de Futuro?

Algo que tengo muy claro es que mi vida está dedicada a servir, ¡mi vocación es esa!, y si eso lo puedo hacer desde un espacio de servicio público es algo que me interesa y voy a hacer todo lo posible por cambiar las condiciones en que viven miles de personas. Claro que para mí el servicio público es una alternativa... Aunque ya las cosas no dependen de solo una voluntad, sino de que haya votación a favor para que así sea.

Si fueras candidato ¿te irías por directamente por la joya de la corona de Jalisco: la presidencia municipal de Guadalajara?

Creo que hay varias opciones abiertas, tanto el Congreso Local como la alcaldía de Zapopan y la de Guadalajara. Es una decisión que tengo que tomar con mi familia, con mi equipo y no solo eso, sino a partir de un diagnóstico de los temas más importantes como la seguridad, desarrollo económico, medio ambiente y desigualdad. Creo que es algo que en las próximas semanas estaré tomando la decisión y la haré saber.

¿Cuál es tu postura respecto a la propuesta de Morena de recortar el presupuesto a los partidos políticos?

Yo creo que en general, en los partidos y el servicio público, se ha malgastado el dinero de la sociedad y creo que es importante recordar que yo propuse la iniciativa "Sin voto no hay dinero", una iniciativa que logró reducir en un 60 por ciento el recurso de partidos en el estado de Jalisco y en ese sentido mi convicción es que podamos crear una reducción sustantiva de los recursos a los partidos.

En el caso de Futuro, ¿se comprometen a hacer mucho con poco, tal cual como fue tu campaña en 2015?

¡Desde luego!, y contrario a lo que pueden pensar a muchas personas, si nos van a dar dinero público, como tuve cuando fui candidato independiente, que nos dieron 3.5 millones de pesos para hacer campaña y ahora vamos a andar sobre estas mismas cantidades.

De ganar alguna candidatura en 2021 ¿Cómo enfrentaría Futuro la crisis económica que se le viene al país?

Todo parte de que se tiene que hacer un diagnóstico claro de lo que está sucediendo. No desde Guadalajara pensar qué está pasando en la Costa o en los Altos o en la región Ciénega, sino que sean los municipios quienes realicen sus propios diagnósticos.

Por otro lado, tiene que ver con que en los puestos de poder no estemos replicando esta idea de que debemos llevar a nuestros familiares y amigos, sino que se tiene que invitar y convocar a las personas más preparadas.

Y por último, conducirte con honestidad, no tomar lo que es tuyo, ayudar a quien lo necesita, atender a los municipios, aunque no sean de nuestros colores y que eso permita aprender de ellos.

¿Qué les dices a esas personas que dicen que Futuro se convertirá en un partido más y que Pedro Kumamoto será un político más en el montón?

Yo creo que tienen razón en tener suspicacias e incluso en no creer en un político o en la política en general, porque en un saldo general nos dejan mucho que deber. Yo lo único que pediría es que no me juzguen a partir de terceros, sino a partir de lo que haga y hagamos en el equipo, que vean lo que estamos haciendo y que nos den la oportunidad de demostrar con hechos de qué estamos hablando y cuáles son nuestras ideas. Yo ya fui diputado por ejemplo y nadie puede decir que fui deshonesto, que me robe un solo peso, que con mi cargo dejé a mis amigos en posiciones. ¡Nadie podría decir eso porque sería mentir!

¿Crees que la población deje a un lado el malinchismo y se atreva a votar por alguien que tiene rasgos físicos y un apellido diferente al prototipo mexicano?

(Hace una pausa y respira profundamente) Es difícil responder este tipo de preguntas porque presuponen varias cosas. De entrada, el apellido que uno carga le da valor a lo quien es uno y eso es algo en lo que jamás voy a estar de acuerdo, para un lado y para otro. Creo que cada persona es dueña de sus acciones, no dueña de donde nació, de cómo se apellida, de cómo luce o de quienes son sus padres, por eso es difícil.

En segundo lugar, es complejo porque nace en mi la sensación de poder explicar de dónde son mis rasgos, de tratar de justificar mis antepasados, mis ancestros. Pero no debo justificar esto, lo que tengo que decir es que en mi actuar siempre he demostrado que lo que más me importa es mi comunidad y que con base en ello se puede llegar a medir mi desempeño. Creo que se puede ser, sin lugar a dudas, alguien que ama a su patria sin necesidad de recurrir a símbolos o a apellidos, sino a partir de acciones concretas.

Y, por último, creo que el malinchismo como la xenofobia son males exparcidos por todo el mundo y que necesitamos hacer una reflexión para quitarlos de nuestro día a día porque en la medida que persistan, que prevalezcan, lo que estamos replicando es una cultura de opresión, de colonialismo o de exacerbación. Creo que es muy importante que en el México actual eso no se vea, que reconozcamos el valor de quienes vienen de Centroamérica con intenciones de tener una mejor vida, que reconozcamos el valor de nuestros paisanos que viven en Estados Unidos y que también le dan un valor enorme a nuestro vecino del norte, y que reconozcamos que las poblaciones internas de pueblos originales también le dan un valor enorme a nuestro país.

Creo que nuestras raíces son fundamentales y que sí se puede tener ese balance. Lo que define a uno son las acciones, no los apellidos.