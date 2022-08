Con camioneta robada, chocan contra poste y huyen pese a heridas de gravedad en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- Con reporte de robo, tres personas pierden el control y chocan contra un poste en la colonia San Juan Bosco de Guadalajara, posteriormente huyen de la zona pese a sus heridas graves.

Los hechos ocurridos en el cruce de la avenida República y la calle Juan de Dios Robledo dejaron una camioneta en medio de la vía pública con el cofre en dirección hacia el poste en el que habían impactado.

Testigos fueron quienes se encargaron de solicitar el apoyo de elementos de seguridad mediante números de emergencia, quienes al arribar al sitio solo encontraron la camioneta abandonada.

La camioneta en la que transitaban, modelo Tracker color verde militar, cuenta con un reporte de robo con fecha reciente, mientras que serán autoridades quienes continúen las indagaciones correspondientes.

Las tres personas, según información preliminar, huyeron de la zona y buscaron apoyo médico en hospitales aledaños, sin embargo, se desconoce hasta el momento el paradero de los tres.

Además, uno de ellos se refiere que se encontraba con heridas de gravedad, sin embargo no fue ayudado por elementos de seguridad pues a su arribo ya no se encontraban en el lugar del choque, asimismo, hasta el momento no se conoce el motivo del accidente.

(Con información de Guardia Nocturna)