Con picnic frente al mar y frases en La Minerva, mujeres recuerdan feminicidios en Jalisco

Guadalajara, Jalisco. - Colectivos de mujeres jóvenes en Jalisco realizaron actividades en torno al 14 de febrero con el fin de “desmitificar el amor romántico”, además de recordar a las víctimas de feminicidio, que, en su mayoría sus atacantes son sus mismas parejas sentimentales.

“El amor no mata, los que matan son los feminicidas”. “Cada feminicida ha dicho amar a sus parejas”, son parte de las frases que las mujeres colocaron en las áreas cercanas a La Minerva en Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con el Frente Feminista de Jalisco, colectivo que publicó las imágenes de la actividad colocada en la glorieta de la Minerva, comentó que la entidad del occidente de México ocupa el tercer lugar en feminicidios en el país con 20 mujeres.

“La violencia va en aumento, escalando y muchos de esos feminicidas, hace un año les regalaban rosas, les juraban amor eterno y enamoraban a mis hermanas para que no pudieran salir de ese círculo vicioso, y pues sí, muchas ya no están, ya no recibirán flores acompañadas de ademanes del amor romántico. A muchos, sus familias les lloran y llevan flores, pero a la tumba”, culminó el mensaje del colectivo.

Por otro lado, en Puerto Vallarta, el colectivo Vallarta Fem, realizó un picnic frente al mar a manera de conservatorio, una actividad definida como separatista y abierta a todas las mujeres de todas las edades donde expondrían sus experiencias en el amor romántico.

Cabe señalar que, en el marco del 14 de febrero, día socialmente asignado como “Del Amor y la Amistad, resaltaron que durante el 2020 al menos 68 llamadas de auxilio de manera diaria se recibieron al 911 en Jalisco, mientras que a nivel nacional fueron 18 mil 482 auxilios.

Las mujeres como el caso de Perla, una de las presentes, mencionaron que la violencia dentro de la pareja está relacionada con mitos y construcciones que dificultan a las personas identificar y romper con actos de violencia apegado a lo que ellas creen que es el amor, como los celos.

En el caso de la fundadora del colectivo feminista, Vallarta Fem, Herova Olmos, este picnic buscó resignificar el 14 de febrero para las mujeres del puerto jalisciense, pues la sociedad las hace sentir que están solas o “locas”, cuando en realidad están siendo víctimas de violencia.

“Se trata de ver todas esas mentiras que nos han dicho a lo largo de nuestras vidas sobre cómo debe ser una relación de amor y que muchas de estas mentiras nos hacen caer en círculos o dinámicas de violencia y agresión hacia nosotras en las que obviamente perdemos el amor propio”, mencionó la activista.

Las mujeres que se encuentren como víctimas de violencia o conozcan a alguna persona que lo sea, debe acercarse a los colectivos o autoridades para que se les brinde apoyo y protección y erradicar las acciones de agresión en su contra o de su conocida.

