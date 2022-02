Conceden amparo a exmagistrado acusado por abuso infantil en Jalisco; aún será buscado

Guadalajara, Jalisco. - Al ex magistrado acusado de abuso sexual infantil en Jalisco, José de Jesús Covarrubias Dueñas, se le concedió una suspensión provisional en contra de órdenes de aprehensión que le giraran, esto por parte del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Tercer Circuito.

Tras darse a conocer esta resolución, el titular de la Fiscalía del Estado (FE) en Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, detalló que esto no impide que se siga buscando al ex magistrado, quien no se presentó a las audiencias que tenía sobre el caso en el Penal de Puente Grande.

Sin embargo, si se llega a ubicar y a detener, a José de Jesús Covarrubias se le pondría a disposición hacia el juzgado que aceptó su amparo para que defina su libertad, en lugar de estar recluido y puesto a disposición por la jueza de origen que lleva su proceso.

José de Jesús se valió de su experiencia jurídica para conseguir el amparo, a pesar de que ya había evadido la acción de la justicia, esto al no presentarse en las audiencias esto tras un supuesto caso de contagio de la Enfermedad del Coronavirus-19 (Covid-19) y luego al no ser localizado en el domicilio que proporcionó.

Fue el pasado 03 de febrero cuando el acusado de abuso sexual infantil y corrupción de menores, presentó su demanda de amparo depositando 13 mil 500 pesos como garantía.