Confirma Movimiento Ciudadano a Pablo Lemus como candidato por Guadalajara

Guadalajara, Jalisco. - Movimiento Ciudadano oficializa al político y alcalde con licencia de Zapopan, Pablo Lemus Navarro como candidato por la presidencia municipal de Guadalajara; esto luego de la renuncia de Ismael del Toro, quien buscaba la reelección.

En rueda de prensa MC anunció a Lemus Navarro como candidato por la alcaldía de Guadalajara, el integrante emecista anunció semanas atrás su licencia como presidente municipal de Zapopan, pues señaló que iría por una diputación plurinominal bajo la misma bancada.

“Me da muchisimo gusto poder compartir que la Dirigencia Nacional y la Dirigencia Estatal de Movimiento Ciudadano, de común acuerdo con muchos hombres y mujeres que forman parte, hemos decidido invitar a Pablo Lemus para que sea nuestro abanderado en el próximo proceso electoral en Guadalajara”, señaló Clemente Castañeda.

Asimismo, el ahora candidato por la alcaldía de Guadalajara, Pablo Lemus, agradeció a del Toro, además de desearle lo mejor para él y el bienestar de su familia.

“No vengo aquí a sustituir a nadie, no [...] yo vengo aquí a hacer equipo, vengo incluso, como se lo pedí en lo personal a Ismael, que siga cerca de nosotros, que no se vaya, que sí, hoy su responsabilidad principal está su familia, pero no nos deje, necesito mucho a Ismael como amigo y como político”, agregó Lemus Navarro.

Por su parte, del Toro anunció el pasado martes que se bajaba de la contienda para reelegirse como alcalde municipal de la ciudad de Guadalajara en las siguientes elecciones; esto debido a motivos familiares y para brindarle atención a su hija, a quienes señaló como su prioridad en este momento.

Asimismo, Ismael del Toro aseveró que era solidario con la decisión que tomó Movimiento Ciudadano, además agregó que estaba tranquilo con lo que él mismo decidió, pues tomó esa ruta con base en el compromiso que mantiene con su esposa e hijas.

“Esa responsabilidad para con los tapatíos, con mis compañeros, me obliga a estar haciendo esta entrega de estafeta con toda la certeza, tranquilidad, la paz que la decisión que tomé para poner en primer lugar a mi familia también va a tener una consecuencia positiva porque confío plenamente en Pablo Lemus”.

“Las razones que expresó Ismael son entendibles y atendibles, tiene desde la Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano todo el apoyo y todo el respaldo para tomar esta decisión, estamos con él y con su familia de manera solidaria en lo personal”, reiteró Castañeda.