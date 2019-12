Congreso de Jalisco excluye de sus derechos a los más indefensos

Guadalajara, Jalisco.- Este 10 de diciembre es día internacional de los derechos humanos pero en el estado de Jalisco hay poco qué celebrar, pues las propias autoridades gubernamentales son quienes en ocasiones discriminan y violentan a los seres más indefensos.

Bajo este panorama nació Carlos Antonio, quien necesitó una enorme ayuda de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y de la asociación civil Unión Diversa de Jalisco (UDJ) para derribar uno de los tabiques de ese gran muro en el que el Congreso del Estado no ha querido abrir las puertas que permitan a los hijos de padres o madres del mismo sexo obtener un documento tan indispensable como lo es el acta de nacimiento.

Una batalla tras otra

Mientras en un cuarto diversos capítulos de los Caballeros del Zodiaco se repetían uno tras otro, en otro lugar los utensilios de cocina y las recetas imaginarias protagonizaban los juegos de alguien más.

Los cuerpos crecieron y los corazones se empezaron a romper tras descubrir que esa persona no era la indicada. Pero la historia cambió un 18 de agosto del 2015 cuando la vida atinadamente les llevó al mismo sitio a Teresa y Carolina. Exactamente un año después sus firmas eran plasmadas sobre un acta matrimonial en el Registro Civil #1 de Tlajomulco, Jalisco.

El anhelo de crecer aquella nueva familia pronto llegó, pero la naturaleza de sus cuerpos no lo permitió. Fue ahí donde el amor que se tenían entre sí tuvo que tomar mucho impulso para empezar una lucha que con los días parecía tornarse cada vez más difícil de vencer.

La inseminación in vitro fue la opción a la que recurrieron. Meses tuvieron que dejar pasar para ahorrar esa gran suma de dinero que les daría un halo de esperanza por tener en casa a un bebé.

“¡Es una emoción! Me acuerdo y todavía me dan ganas de llorar. Estábamos en la habitación y llega un caballero por Teresa. Se la lleva y le hacen el procedimiento. Yo me quedo en la habitación. Regresan y me dice el enfermero: me llevé a una y ahora te traigo a 3 ”.

Recuerda Carolina.

Lamentablemente lo que en ese día fue una grata noticia a las 8 semanas de haber sido notificado el embarazo doble un hoyo en el camino cambió las cosas.

“Íbamos en la carretera y un bache nos hizo brincar muy fuerte en ese momento yo sentí un dolor, al día siguiente empecé con un sangrado”, recuerda Teresa al mismo tiempo que las lágrimas brotan en su rostro por haber perdido a uno de los dos bebés que con tanto esfuerzo había logrado gestar en su vientre.

“La verdad es que fue un choque emocional muy, muy, ¡muy, fuerte para mi! Yo decía que fue mi culpa.. Fueron tres meses de llorar, llorar, llorar, y llorar mañana, tarde y noche”.

A la fecha, Teresa aún lamenta ese triste suceso.

Fueron las pataditas del segundo bebé las que la hicieron reaccionar y luchar por la vida que aún palpitaba dentro de su cuerpo.

Tras una amenaza de parto prematuro a los 7 meses y medio y la amenaza de que Teresa quedará inválida por un problema que desde hace años tiene en la columna, finalmente el día del parto llegó y el bebé que que venía en camino tuvo la fortuna de tener en ese momento a su lado a los dos seres que ya lo amaban desde antes de nacer.

Los nervios eran evidentes en la pareja primeriza, pero todo esto se acabó una vez que el llanto se escuchó en la sala de partos. “Me tocó entrar al quirófano y cortar el cordón umbilical. Es mucha alegría, sentimientos encontrados por cómo habíamos logrado tener un hijo y estaba ahí mi semillita”, dice Carolina, quien donó el óvulo que ese día emergía del cuerpo de su esposa Teresa.

¿El esperma? Ese fue donado a la clínica de fertilidad a la que nueve meses antes la pareja había acudido.

Carolina y Teresa actualmente son vecinas del municipio de Tlaquepaque, Jalisco, y declaran que debido a la homofobia que aún se vive en México se han visto obligadas a ocultar su identidad en redes sociales. Foto: Cortesía

La prueba del tamiz llegó y tras este examen debían ser aplicadas las primeras vacunas en el IMSS, sin embargo para hacerlo era necesario presentar el Acta de Nacimiento y la CURP de quién amorosamente ya era llamado Toñito.

Desde el inicio Teresa y Carolina sabían contra qué se enfrentarían y la primera complicación llegó. El Registro Civil de Tlajomulco, que años antes había realizado su unión matrimonial ahora se negaba a darle identidad a su hijo.

"No nos querían registrar a nuestro bebé como matrimonio y tampoco nos lo querían registrar como madre soltera porque existía el acta de matrimonio".

Teresa y Carolina, al salir del Registro Cvil #1 de Tlajomulco tras registrar a su hijo Carlos Antonio. Foto: Reforma

Tras haber acudido a los registros civiles número 5 de Santa Anita y al número 10 de Guadalajara y recibir la misma respuesta, como Plan B la pareja llegó a pensar en viajar a la Ciudad de México para realizar el registro del nacimiento pero otra complicación se presentó.

"Definitivamente por avión no se podía hacer. Después, nos dimos cuenta que nos tenían que emitir aquí en Jalisco un acta de No registro; teníamos que demostrar que el niño no estaba registrado, que no nos lo habíamos robado, para poder sacarlo del estado. ¡Era otra complicación sacarlo!".

Los días pasaban y el bebé ya tenía que recibir sus primeras vacunas. Una personas las llevó a otras y de pronto un abogado les dijo “están violando los derechos del niño, no los suyos”, mismo que les recomendó acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), donde les darían una ayuda gratuita y eficiente.

Luego de dos meses de ardua lucha por parte de la CEDHJ, por fin el hijo de Teresa y Carolina fue legalmente identificado como ciudadano mexicano y en su acata de nacimiento fue colocado su nombre: Carlos Antonio.

Ahora esa mala experiencia ha quedado en el pasado y la pareja lesbomaternal dice enfocarse en lo que será el futuro de su hijo, el cual saben que también se vislumbra complicado, debido al poco respeto que dicen hay en torno a la homosexualidad.

Pese a ello, Teresa y Carolina esperan que para cuando Toñito crezca la sociedad sea menos prejuiciosa que hoy y valoren más la lucha que en hogares, como el de ellas, se realiza día tras día.

"Sabemos que se va a topar con muchas cosas complicadas, difíciles. Tenemos que educarlo de una manera que sepa responder sin ofender, que se sepa defender y que no se sienta mal. Debe saber que fue un niño muy deseado, porque nosotros lo deseamos, lo planeamos, ahorramos para poder tenerlo y lo recibimos con mucho amor. Yo creo que al menos en esa parte él va a estar tranquilo", aseguran Teresa y Carolina.

A seguir picando piedra

A pesar que desde el pasado 15 de noviembre Carlos Antonio por fin recibió su acta de nacimiento por parte del Registro Civil #1 de Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco aún falta mucho por hacer por parte del Congreso del Estado en defensa del derecho a la identidad, asegura José Benjamín González Mauricio, responsable del Grupo de Trabajo Especializado en Materia de Diversidad Sexual de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).

Recomendación que en 2018 hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco a las autoridades del estado.

"Hemos conocido varias quejas de las cuales ya hemos emitido medidas cautelares (recomendación 27/2018). Las atenciones que hemos realizado con familias diversas han sido alrededor de 5, a dos ya les dimos el trámite ordinario (entre ellas la de Carlos Antonio y unas trillizas) y en tres que están en vías para que las y los usuarios presenten sus quejas y poder dar una apertura para abrir los trámites ordinarios.", dice en entrevista con EL DEBATE.

Aunque el registro de estos cuatro hijos de dos matrimonios diversos representa un gran logro para la CEDHJ, aún no se puede cantar victoria contra las propias autoridades gubernamentales.

El tramitar el acta de nacimiento seguirá siendo difícil de concretarse para quienes sean hijos de parejas del mismo sexo, ya que el Congreso del Estado aún no ha decidido tomar cartas en el asunto y hacer las modificaciones pertinentes en la ley estatal para incluir el registro de estos pequeño en un proceso administrativo, como cualquier otra persona, y que no se tenga que recurrir a un proceso jurisdiccional, como han sido orillados a realizarlo hasta el momento.

"Aún no existe en el Código Civil, ni en la ley y ni el reglamento del Registro Civil el reconocer este tipo de trámites administrativos del registro de apellidos de familias diversas y es por eso que acuden a la CEDHJ para ver de qué manera podemos hacer real este tipo de derechos a través de resoluciones o medidas cautelares", explica González Mauricio.

En lo que el Congreso del Estado de Jalisco autoriza que la expedición de Actas de Nacimiento de hijos de familias diversas sea un proceso administrativo, la CEDHJ ha recurrido a otras medidas para "sensibilizar, educar y hacer visible" el reconocimiento y las obligaciones tanto nacionales e internacionales que se tienen ante este grupo de personas que dice ha sido "históricamente discriminado".

Esta información puede ser consultada en el documento Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, publicado en agosto del 2016, al cual puedes acceder con el siguiente link: https://bit.ly/2PAyOIa

"Nuestro argumento prioritario es hablar sobre el nuevo lenguaje de los Derechos Humanos en el cual aborda los compromisos que tiene el Estado Mexicano en materia de derechos humanos a partir de los instrumentos internacionales pactados por él mismo", dice el defensor de la CEDHJ y enlista dichos pronunciamientos.

La Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo número 1.1 y artículo número 2.

La Opinión Consultiva número 24/2017

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado el reconocimiento a estos derechos.

Las reformas constitucionales en México a partir del 10 de junio del 2011 en la cual acredita una obligación por parte de toda autoridad pública el promover, respetar y garantizar los Derechos Humanos de toda población. Y manifestando que en su artículo primero, párrafo quinto, señalan la clausula de igualdad y la no discriminación por orientaciones sexuales e identidades.

Otras manos unidas en la misma lucha

Uniones Diversas de Jalisco (UDJ), una de las tantas organizaciones civiles que trabajan en coordinación con la CEDHJ, también se pronunció al respecto.

"El Congreso del Estado de Jalisco ha sido omiso, irresponsable y negligente, ya que no ha armonizado esta ley y, a pesar de que se permite el matrimonio igualitario, todo lo que se deriva (de este) está sin legislar. Por eso es que las parejas lesbomaternales y homoparentales no han podido registrar a sus hijos. Sin embargo, apegándose a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos cualquier registro civil del Estado podría realizar los registros", reclama Fascinación Jiménez, presidenta de UDJ.

A quienes estén sufriendo algún acto discriminatorio por su preferencia sexual o se le estén violentando sus derechos humanos, la CEDHJ invita a acudir a sus diversas oficinas para recibir ayuda gratuita o llamar al teléfono (333) 669 11 01 en donde recibirán la orientación necesaria.

De la misma manera actúan las asociaciones civiles con las que la CEDHJ ha realizado acuerdos. Entre ellas menciona a la antes citada Unión Diversa de Jalisco, a La Marcha del Orgullo, Colectivo Vallarta, Impulso Trans y Urbana revista.