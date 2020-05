Congreso recortará (algunos) gastos ante pandemia

Guadalajara, Jalisco. - Presumiendo solidaridad y colaboración para salir adelante ante la pandemia del coronavirus, el Congreso de Jalisco recortará algunos gastos por alrededor de 50 millones de pesos que quedarían en poder del Ejecutivo para hacer frente a la contingencia.

Para este año, el Legislativo tiene autorizado un gasto de 915.7 millones de pesos, de los cuales 808.1 millones corresponden a pago de sueldos, prestaciones y servicios personales.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada morenista Érika Pérez, informó que al recurso presupuestado para operación del Legislativo, no la partida de servicios personales, se aplicarían recortes que significarían un 70 por ciento.

"Queremos anunciar que el Congreso del Estado se aprieta el cinturón y renunciará al 70 por ciento del presupuesto destinado a su operación, del remanente promedio pendiente por ejercer en este año 2020, es decir, de mayo a diciembre", señaló Pérez.

Sesión de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Jalisco. Preside la diputada @ErikaPerezMx. pic.twitter.com/7IynwMngvk — Congreso de Jalisco (@LegislativoJal) May 6, 2020

"Aquí no hay lujos, se eliminaron apoyos como ayuda para gasolina, no hay vehículos para diputados, seguros de gastos médicos mayores, no se pagan viajes al extranjero, no hay pago de celulares y no hay apoyos para casas de enlace", agregó.

La morenista detalló que las erogaciones que se reducirían son las relacionadas con eventos y mesas de trabajo, sesiones solemnes fuera de Palacio Legislativo, modernización del sistema de votación del Pleno, remozamiento de la cantera interior del Congreso, iluminación LED de la fachada del edificio y sistema contra incendios.

Acciones

✅Solicitar a todos los legisladores, al Secretario General, a los coordinadores, a los directores, a los titulares de los órganos técnicos, a los jefes de área y al Contralor, renunciar voluntariamente al 50 por ciento del aguinaldo correspondiente al pago de diciembre — Dip. Erika Pérez García (@ErikaPerezMx) May 6, 2020

Así como los de pantallas LED para el Pleno, paneles solares, estantería para archivo, equipos de oficina, material impreso y digital, material eléctrico y electrónico, refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología, artículos de construcción y reparación, vestuarios, uniformes y blancos, servicios de apoyo administrativo, y fotocopiado e impresión, entre otros.

"Los presidentes de los distintos grupos parlamentarios acordamos solicitar a todos los legisladores, al secretario general, a los coordinadores, a los directores, a los titulares de los Órganos Técnicos, a los jefes de área y al contralor, renunciar voluntariamente al 50 por ciento del aguinaldo correspondiente al pago de diciembre", indicó la diputada de Morena.

"También estamos en diálogo con los representantes de los trabajadores sindicalizados de esta soberanía, para ver en qué medida aportan reduciendo prestaciones que se habían presupuestado para ellos en este año", acotó.

Se celebró la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Jalisco; a partir de este mes este órgano legislativo es presidido por la diputada @ErikaPerezMx pic.twitter.com/yW9SKQTDoj — Salvador Caro (@SalvadorCaro) May 6, 2020

MURAL publicó el 12 de febrero que cada uno de los 38 legisladores locales tendría este año una bolsa de 60 mil pesos para foros e informes, y para coordinadores el monto ascendería a 120 mil; además, el día 13 se exhibió que los diputados se habían aumentado bolsas para contratación de supernumerarios, pasando de 134 mil 439 pesos mensuales para emplear a cinco, a 184 mil 967 para contratar a máximo siete trabajadores.

Al preguntar a la legisladora Pérez si considerarían recortar la contratación de supernumerarios, refirió que por ahora no; el emecista Salvador Caro rechazó hablar de ese tema.