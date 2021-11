Conmemoran en Jalisco el día de la erradicación de la violencia en contra de la mujer

Guadalajara, Jalisco. - Colectivos en pro al derecho de las mujeres, colocaron mantas en diferentes puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), esto con el fin de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y recordar a mujeres víctimas de algún tipo de violencia.

“Mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio” y “Mi cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata” fueron de las imágenes que se apreciaron en los puentes peatonales de la ciudad capital tapatía.

Asimismo, se invitó a las mujeres que se encuentren sufriendo de algún tipo de violencia a asistir entre las cuatro y media de la tarde y seis y media de la tarde a la Plaza Universidad donde se pretende otorgar orientación para poder salir de este tipo de afectaciones.

En otra actividad, a partir de las cuatro de la tarde se realiza un evento en la glorieta de La Normal de Guadalajara, donde se busca que las mujeres o familiares de las víctimas de violencia, honren la memoria de las mujeres o puedan expresar el deseo o trabajo para erradicar la violencia.

Quisiéramos pedirles que en alondras y mariposas personalizadas y registren su/nuestra memoria. Proponemos utilizar alondras para hablar de las mujeres que han sido asesinadas y las mariposas para esas mujeres que seguimos buscando. Si quieres participar, pero no puedes asistir al evento de la tarde del 25N en la normal, puedes enviarnos tus fotos y nosotras las difundimos.

Cabe señalar que en Jalisco se tienen cifras altas en cuanto a violencia de la mujer, datos que incrementaron durante el periodo de aislamiento derivado de la situación sanitaria por el Covid-19.