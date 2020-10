Conoce la zona arqueológica Guachimontones, de Jalisco, que ganó el Premio Internacional Fénix 2020

Guadalajara, Jalisco.- La zona arqueológica Guachimontones, ubicada en Teuchitlán, Jalisco, ha sido reconocida a nivel mundial con el Premio Internacional Fénix 2020 (Phoenix Award 2020 en inglés), hecho que ha ocasionado emoción y orgullo a la comunidad jalisciense así como a las autoridades estatales.

Guachimontones está ubicada al norte de Jalisco, en el municipio jalisciense de Teuchitlán y debido a su peculiar estilo arquitectónico: basamentos cónicos escalonados y patios circulares ha llamado la atención de turistas locales, nacionales e internacionales, quienes ahora han hecho destacar en el Phoenix Award 2020.

Estos premios son entregados desde 1969 por la Sociedad de Escritores de Viaje Americanos (SATW por sus siglas en inglés) y reconocen los esfuerzos de conservación, preservación, embellecimiento y protección ambiental que contribuyen a la calidad de la experiencia de viaje.

Como DEBATE te ha informado antes, esta zona arqueológica cuenta con un Juego de Pelota, varias terrazas y edificios, además de ruinas que datan desde el año 100 a. C. al 450 d. C., con reocupaciones durante el Clásico tardío y el posclásico.

Tras la noticia, dada el pasado miércoles, las reacciones se han hecho notar por parte de dependencias y funcionarios públicos del estado de Jalisco.

Publicó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la Secretaría de Turismo de Jalisco publicó en su cuenta de Twitter:

"La zona arqueológica de los Guachimontones en Teuchitlán no solo está rodeado por el imponente paisaje agavero, ahora también es reconocida con el Phoenix Award 2020, que The Society of American Travel Writers (SATW) otorga a los destinos que impulsan el turismo responsable, sustentable y que conservan su entorno"