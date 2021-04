Contagio de Covid-19 obliga a Ricardo Santillán a frenar campaña de reelección por alcaldía de El Salto

Guadalajara, Jalisco.- Un contagio de Covid-19 ha frenado las campañas electorales de Ricardo Santilla, el alcalde del municipio de El Salto, Jalisco, que busca ser reelecto por la sociedad en las próximas votaciones del 6 de junio.

El militante del Movimiento Ciudadano anunció anoche en sus redes sociales que el sábado pasado tuvo contacto con alguien contagiado y desde que fue notificado ha decido aislarse debido a que podría haber resultado contagiado de Covid-19 pues ha empezado a presentar síntomas propios del SARS CoV-2.

"Buenas tardes amigas y amigos. Lamento informarles que el sábado pasado por la tarde tuve contacto con una persona que salió positiva a Covid-19. Fui avisado y desde ese momento me encuentro aislado", explicó mediante un video el candidato a presidente de El Salto, uno de los municipios que conforman la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Ricardo Santillán dijo que con la finalidad de evitar una propagación del virus SARS CoV-2 ha decidido alejarse tanto de su familia como de las personas que laboran junto a él y a su partido con miras en las elecciones más grandes de México.

"No he tenido contacto con mi familia, ni con mi equipo de trabajo, ni con ninguna otra persona que ha participado en mis actividades de campaña"

El alcalde de El Salto con licencia aclaró que al momento su salud es buena y que permanecerá aislado hasta que se confirme que ya no es portador del Covid-19.

"La tarde de ayer (domingo) ya comencé a presentar síntomas leves por lo que el día de hoy (lunes) me estaré realizando la prueba PCR. He decidido cancelar mi agenda de campaña hasta que tenga la certeza de que no estoy contagiado".