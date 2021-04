Contará UdeG con 5 sedes para aplicación de vacuna contra el Covid-19 para personal docente

Guadalajara, Jalisco. - Invitan al personal que trabaja en la Universidad de Guadalajara (UdeG), que acudan a recibir la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, esto con el objetivo de realizar un seguro regreso a clases presenciales en todos los niveles educativos en el estado, así lo informó el rector de la Casa de Estudios.

Desde el pasado 26 de abril se habilita la página de la UdeG para programar la cita y poder acudir a la Plaza Bicentenario, para las personas que trabajen en una dependencia educativa o Centro Universitario perteneciente a la Zona Metropolitana de Guadalajara. Para las personas que trabajan en el interior del estado la cita será agendada desde el sitio de inscripción.

La Universidad de Guadalajara señaló que hay cerca de 4 mil 304 voluntarios para integrarlos en el proceso de vacunación en el estado de Jalisco, siendo un total de 27 mil maestros que serán vacunados y que pertenecen a la Casa de Estudios, siendo 17 mil de ellos los que viven en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En un video que compartió en las redes sociales, el Rector General de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí, señaló que los trabajadores y docentes del Área Metropolitana de Guadalajara recibirán el biológico en la Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario, aunque inicialmente se señaló que sería en el Auditorio Telmex.

Asimismo, informaron que la aplicación de vacunas en los módulos regionales para el personal y maestros del interior del estado será en los centros educativos que se ubican en diferentes entidades de Jalisco, los cuales son:

Centro Universitario de la Costa Sur (Cucsur), sede Autlán de Navarro

Centro Universitario del Norte (CuNorte), sede Colotlán

Centro Universitario del Sur (CuSur) en Ciudad Guzmán

Centro Universitario de los Valles (CuValles) en Ameca

La jornada de vacunación iniciará a partir de este miércoles 28 de abril y finalizará el próximo martes 4 de mayo, además de resaltar que el biológico aplicado para el personal educativo será CanSino, debido a que esta solo requiere una dosis, esto con el objetivo de un regreso pronto y seguro a las aulas escolares de manera presencial.

Requisitos para la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 para el personas docente

El rector general adelantó que el personal universitario debe agendar su cita en la página de la Secretaría de Salud que es: docentes.sigeva.jalisco.gob.mx. De acuerdo a la información brindada por la Universidad de Guadalajara, el proceso de vacunación no será por orden alfabético, sin embargo, piden a los docentes y personal trabajador de la institución presentar los siguientes documentos, recordando que en caso de no llevarlos impresos, no se les aplicará el biológico:

Identificación oficial original (INE, pasaporte o cédula profesional)

Una hoja con un QR impreso

Formato de registro impreso