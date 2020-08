Continúa pese a operativo venta de medicina dudosa

Guadalajara, Jalisco. - Ni rehabilitación requirieron los vendedores de medicamento en El Santuario. Pese al operativo conjunto entre el Ayuntamiento de Guadalajara y la Comisión contra Riesgos Sanitarios del Estajo (Coprisjal) del lunes, en el que clausuraron al menos 14 farmacias, la venta de fármacos volvió apenas un día después.

"Medicina, amigo, ¿Buscas medicina?", cuestionan los vendedores a quienes circulan a pie o en carro por calles aledañas al edificio eclesiástico.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En un recorrido ayer, Grupo REFORMA interceptó a una célula de comerciantes irregulares que se congrega regularmente, según vecinos desde a temprana hora, en el Jardín El Santuario.

Al solicitar vincristina -fármaco que escasea actualmente y necesario para padres de familia con niños con cáncer-, uno de los integrantes apodado "El Monca" indicó que no lo tenían, pero que en próximos días podría obtenerlo.

"Es que es de especialidad", expresó.

El 24 de agosto, el Ayuntamiento de Guadalajara y Coprisjal emprendieron un operativo contra la venta de medicamentos apócrifos, muestras médicas o de ilegal procedencia.

Suspendieron 14 farmacias.

Y aunque vetaron los establecimientos de la Calle Pedro Loza, entre Eulogio Parra y Guillermo Prieto, vendedores no dejan de congregarse para ofrecer medicamentos. Para esta enfermedad que aqueja a la Ciudad parece no haber cura, pues a pesar de diversos operativos que se han realizado no ha cambiado la realidad que enfrenta la zona.

Grupo REFORMA ha exhibido desde 2011 la venta irregular de medicinas que persiste en El Santuario pese a operativos de autoridades municipales, estatales y federales.

Ayer, conductores con recetas en mano preguntaban por fármacos; uno de ellos tenía características de haber sido intervenido quirúrgicamente, como un vendaje en la nariz, quien esperaba un medicamento en la Calle Pedro Loza con Hospital.

Las farmacias no violaron los sellos de suspensión, comprobó MURAL, sin embargo en los alrededores de El Santuario de las 12:00 horas y hasta las 14:30 solamente se avistó una unidad de la Policía Municipal de Guadalajara, que puso a correr a algunos vendedores.

Te puede interesar:

Detienen al youtuber Alfredo Valenzuela y a sus escoltas en arrancones de Guadalajara; estaban armados | Video

SISEMH Jalisco nombra a Paola Lazo Corvera como la nueva titular de la dependencia

Un muerto y 7 heridos dejó un aparatoso choque en el Periférico de Guadalajara, Jalisco