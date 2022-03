Controlan incendio cercano a Bosque del Centinela afecta 24.10 hectáreas en Zapopan, Jalisco

El coordinador de Protección Civil y Bomberos de Zapopan Igancio Aguilar Jiménez recomendó a la población a no realizar ningún tipo de quema, quemas controladas o fogatas , mucho menos en la zona de bosque, e invita a la ciudadanía que si ve una situación de incendio lo reporte de inmediato al número 3338182203 o al 911 .

Únicamente se incendió la maleza y la hojarasca del terreno que, aunque cercano al Bosque del Centinela , no se situó en zona forestal que fue controlado aproximadamente a las 7:30 de la noche.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.