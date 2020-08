Convocan a manifestación en Vallarta para exigir justicia por el caso de la víctima de abuso sexual infantil.

Puerto Vallarta, Jalisco. - Tras la decisión del juez de Control y Oralidad del Centro de Justicia de la Mujer, quien desestimó la vinculación a proceso de Luis Alonso 'N' ex funcionario de Puerto Vallarta; los colectivos feministas realizan un llamado a la sociedad para manifestarse en el municipio y exigir justicia por el caso de la víctima de abuso sexual infantil.

Através del hastag #LasNiñasNoSeTocan y luego de hacerse TT en Twitter, en dónde señalan como 'aberrante' la decisión del juez, pues señalan que una persona que imparte justicia debería cumplir con esta premisia y no liberar de cargos a quien fue encontrado en flagrancia cometiendo el abuso hacia la menor.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

El pasado 26 de julio Luis Alonso 'N' quien fungiera como Director de Recursos Humanos de la Policía de Puerto Vallarta fue detenido mientras se encontraba en su automóvil con la menor de 10 años, por lo que los elementos de seguridad procedieron a su detención para llevar a cabo la investigación.

Por su parte, este viernes 14 de agosto el juez de Control y Oralidad, Jorge Luis Solís, negó una viculación a proceso por corrupción de menores del ex funcionario municipal argumentando que los hechos por los que se encontraba vínculado en el proceso por el delito de abuso sexual infantil.

Manifestaciones:

Es por eso que los colectivos feministas convocaron a manifestaciones en el Puerto Vallarta a fin de exigir justicia, una de ellas se llevará acabo en el Parque de las Mujeres el día de hoy a las 6:00 pm, señalan que es importante el uso de cubrebocas durante la marcha.

Asimismo, invitan a la caravana Las niñas no se tocas, en la que puedes acudir en carro, bici o a pie, con el objetivo de protestar contra la decisión del juez, el punto de encuentro será en el Starbucks Las Juntas en el Puerto, el colectivo @Puertofeminista invita a llevar un bolero blanco, tela morada y pancartas, así como solo utilizar los hastag #LasNiñasNoSeTocan y #NOESPLACERESVIOLENCIA.

La Coordinadora de el Comité para América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Lupita Ramos Ponce, compartió a través de sus redes sociales que en conjunto con el Colectivo Mujeres Puerto Vallarta, el Colectivo MAM, Vallarta FEM, Colectiva Puerto Feminista y otras colectivas, se manifestarán a través de una rueda de prensa virtual el día 17 de agosto a las 13:30 horas a fin de mostrar la 'indignación' sobre lo ocurrido por la desición tomada por el juez.

Petición de Cárcel para Luis Alonso 'N'

A través de Change.org, crearon una petición para que Luis Alonso 'N' ex funcionario de Vallarta, pague con Cárcel por cometer presuntamente el delito de abuso sexual infantil con una menor de 10 años en el municipio de Jalisco.

La petición ha sido firmada por 3 mil 293 personas hasta el momento y a través de la red social de Twitter continúan compartiendo a fin de lograr que el hombre pague por el delito cometido, señalan el Internet.

"HOY nos marcaste a todas porque nos demostraste OTRA VEZ que Puerto Vallarta NO está de nuestro lado. Como sabrás, en Jalisco existen ALTOS ÍNDICES de delitos cometidos en contra de niñas, y este definitivamente NO es un caso aislado. Debemos acompañar a la víctima para su correcta e integral reparación de daño para que esta no sea una cifra más. Pero acuérdate, que sí ABUSAS de una, NOS ABUSAS A TODAS", se puede leer en la petición.

Señalando que las mujeres tomaran acciones para proteger la seguridad de las niñas, así como su desarrollo psico-sexual a fin de brindarles soporte, además de mantenerlas a salvo de los violentadores y agresores, señalan en el texto.

Te puede interesar:

Fiscalía de Jalisco apelará decisión de no vincular a proceso a ex funcionario de Vallarta por corrupción de menores

No dan beneficio a ex funcionario detenido en Jalisco

Investigan más delitos a funcionario de Vallarta procesado por abuso sexual infantil: Fiscalía de Jalisco