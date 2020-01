Corona Capital Guadalajara revela elenco que tendrá este 2020

Guadalajara, Jalisco.- The Strokes, Kings of Leon, Blondie, Foals, Two Door Cinema Club y Nick Murphy AKA Chet Faker son algunos de los actos estelares de la tercera edición del Corona Capital Guadalajara.

También se presentarán Miami Horror, Of Monsters and Men, Death Cab for Cutie, Jake Bugg, X Ambassors, entre otros.

Aunque se ha anunciado de manera oficial que el festival se llevará a cabo los días 16 y 17 de mayo, los organizadores del evento aún no confirman cual será la sede elegida dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La preventa para clientes Citibanamex se realizará los días 28 y 29 de enero, y la venta al público general comenzará el 30 de enero a través del sistema Ticketmaster.

Los abonos al Corona Capital Guadalajara tendrán un costo de mil 800 pesos en fase 1, 2 mil 200 en fase 2, 2 mil 500 en fase 3, 2 mil 800 en fase 4 y 3 mil 200 en fase 5, más cargos por servicio.