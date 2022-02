"Covid-19 positivo" retrasa justicia en abusos a la mujer en Jalisco: Caso de futbolista y magistrado

Guadalajara, Jalisco. - La Enfermedad del Coronavirus-19 (Covid-19), es un recurso que, al menos en el estado de Jalisco, está siendo usado por personas investigadas por algún tipo de violencia sexual hacia las mujeres, pues con una prueba que da positivo, retrasan la reparación del daño y justicia de las víctimas.

Tan sólo en los últimos días, dos casos que acaparan la atención mediática han sido retrasados bajo el argumento que el imputado dio positivo a la prueba del virus SARS-CoV-2, lo que lo hace ideal para que no se presente a las comparecencias por la indicación de aislarse.

Primero fue el caso del ex magistrado de temas civiles, José de Jesús Covarrubias Dueñas, quien en noviembre pasado fue exhibido en videos a través de redes sociales mientras violentaba a una menor de 15 años quien es sobrina de una de sus exparejas.

Luego que el Congreso Local de Jalisco autorizó el desafuero para que al ex juez se le investigara por la probable comisión en los delitos de Abuso Sexual de Menores y Corrupción de Menores, el también ex catedrático de la Universidad de Guadalajara, no se presentó en pasados días a la comparecencia en el Penal de Puente Grande, Jalisco.

Los que sí llegaron fueron sus abogados, quienes justificaron la ausencia del imputado con el recurso de tener el virus de la enfermedad respiratoria, lo bueno es que la juez encargada del caso desestimó las pruebas y ahora se tiene una orden de aprehensión contra Covarrubias Dueñas al encontrarse “ilocalizable” por efectivos de la Fiscalía del Estado.

Ahora, otro “famoso” que se escudó en este recurso fue el actual jugador del club deportivo Necaxa, Diter Villalpando, que, por cuestiones legales, se nombra como Diter “N.”, quien es investigado por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual en contra de una mujer.

Es por ello que el colectivo Unión Diversa Jalisco (UDJ), hizo un llamado a las autoridades de la entidad para garantizar una justicia pronta y expedita en contra de estos personajes, quienes se quien escudar en la situación sanitaria para no enfrentar sus responsabilidades jurídicas.

Las autoridades de Jalisco decidieron aplazar hasta el mes de junio la audiencia del ex jugador del Club Deportivo Guadalajara, “Chivas Rayadas del Guadalajara”, por lo que la UDJ denunció que dichos periodos sean prolongados, además que no se utilicen medios alternos.

La Unión Diversa Jalisco criticó que ahora se dejaran las audiencias digitales, como videollamadas, recurso que al inicio de la pandemia por Covid-19 se usaron de manera efectiva y en casos como la votación para leyes en poderes como el de la Unión a nivel federal, se sigan usando para determinar leyes.

“Lamentamos que una juez federal le otorgara un amparo al jugador de futbol para llevar el proceso en total libertad, demostrando nuevamente que las figuras públicas gozan de privilegios, corriendo el riesgo de que se de a la fuga como el caso reciente del magistrado José de Jesús “N.””, termina el comunicado.

Lee más: Valeria de 2 años murió por galleta envenenada en Jalisco

Por último, se pidió a medios de comunicación que se de más seguimiento a estos dos casos, para que, en caso de existir más víctimas del exmagistrado y el actual jugador profesional de futbol, puedan acercarse a los colectivos y se brinde acompañamiento para poder denunciar.