Crea IMSS Jalisco el "Vacuvochito" para vacunas contra Covid-19; si llega a tu colonia, vacúnate

Guadalajara, Jalisco. - Con el objetivo de extender la campaña intensiva de vacunación contra Covid-19 a toda la población, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco puso a circular al Vacuvochito IMSS, vehículo que recorre distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara.

La titular del IMSS en Jalisco, doctora Karla Guadalupe López López, informó que el automóvil tipo Volkswagen modelo 1999, es acompañado de una célula de vacunación con personal de salud calificado, quienes aplican el biológico a vecinos de colonias populares y en centros vecinales.

“Ya no hay pretexto para no vacunarse, en el IMSS Jalisco llevamos la vacuna anti Covid hasta las puertas del hogar. Así, personas que por distintas situaciones no se puedan desplazar a centros de salud o módulos itinerantes, tendrán la posibilidad de inmunizarse”, mencionó la titular del Seguro Social en la entidad.

López López, señaló que al igual que en otros puntos de vacunación, el Vacuvochito IMSS dispone de la vacuna Astra Zeneca con el objetivo de vacunar a mayores de 18 años que no haya recibido alguna dosis contra esta enfermedad, aquellas que requieran completar su esquema o recibir el refuerzo de la tercera dosis; así como adultos mayores de 60 años que requieran del segundo refuerzo.

“De acuerdo a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud, se está aplicando un segundo refuerzo a adultos mayores de 60 años que hayan tenido su primer refuerzo (tercera dosis), con una diferencia de cuatro meses anteriores”, explicó la representante del IMSS en el estado.

Además, aplicando las medidas de higiene para evitar contagios por Covid-19, como lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas correctamente y sana distancia para evitar el riesgo de enfermar.

Finalmente, López López lanzó una invitación a derechohabientes y público en general: “Estaremos recorriendo distintos puntos de la ciudad en un horario de 8:00 a 14:00 horas, hasta el 30 de abril. Si a usted le falta alguna dosis y escucha el Vacuvochito IMSS en su colonia, pase por su vacuna”.