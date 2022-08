Crecen amenazas contra padre Segura en Jalisco, sicarios descargan armas afuera de iglesia

Jalisco, México.- De nuevo los sicarios se presentaron en la iglesia para descargar sus armas y recordar que "son ellos los que mandan", el padre José Luis Segura Barragán enviaba un mensaje desde la iglesia de La Loma, Jalisco cuando se escucharon los "saludos" de los sicarios.

En un video que difundió el sacerdote en YouTube, ha quedado testimonio de la situación de violencia y amenazas que vive día a día el padre, durante la grabación explicaba lo que se vive en su comunidad, con relación a la presencia del crimen organizado cuando se escuchó la balacera.

El sacerdote Barragán Segura ha sido hostigado de nuevo por los criminales, hace unas semanas señaló que los sicarios "colombianos" lo habían amenazado, fuera de la iglesia.

"Yo no voy a correr, yo no me voy a ir, hice una denuncia, tengo miedo pero no como para irme", dijo el sacerdote.