Criminales deben respetar a todos, no sólo sacerdotes: cardenal de Guadalajara; Inicia jornada de paz

Guadalajara, Jalisco. - Luego de que en redes sociales circulara un video donde supuestamente, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pidiera a sus seguidores no atacar a sacerdotes, el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, dijo que “está bien” que no los afecten, pero no sólo debe ser a un sector sino a toda la sociedad.

Pese a admitir que no tiene conocimiento del video que circuló en DEBATE y en otros medios, el líder religioso mencionó que el hecho que permitan a la iglesia continuar sirviendo a la sociedad es algo positivo, sin embargo, dichas acciones deberían ser para cualquier profesionista y persona en México.

“En primera, no conozco yo ese video. Está bien que les pidan respetar a los sacerdotes y los dejen cumplir su misión, pero eso que pide para el sector se debe aplicar para todos. Los maestros, los periodistas, los campesinos, los hombres de bien que hacen su trabajo. Es para todos, la invitación, sería muy importante y muy interesante que fuera para cuidar el bien de todos y dejar que todos cumplan su misión”, mencionó el líder de la iglesia católica en el occidente de México.

En el marco de la Jornada de Oración por la Paz que inició este domingo a nivel nacional, el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, también criticó a los políticos que están más interesados en cuidar sus intereses personales o su futuro cargo, que a la ciudadanía.

“Muchas veces, quienes tienen esa misión, este encargo por la ley (…) están, a veces, más ocupados en cuidar su postura alcanzada o por alcanzar su postura política, están más empeñados en cuidar su partido, cuidar su puesto, cuidar y asegurar su futuro, en lugar de cuidar a la ciudadanía”, mencionó desde Chapala, Jalisco.

El líder de la iglesia católica en el occidente de México, acompañó a la Virgen de Zapopan en su visita anual que realiza a las orillas del lago de Chapala, como desde hace 67 años, cuando una sequía amenazó con bajar los niveles del agua, por lo que pidieron la intercesión de la imagen.

Tras los dos años de contingencia sanitaria que se vivió en todo el mundo, esta vez se permitió de nuevo que las personas acompañaran a la imagen a la iglesia de San Francisco de Asís en la localidad del centro de Jalisco.

El arzobispo resaltó el cuidado que se debe de tener para con el prójimo y el medio ambiente. Durante su homilía, comparó los cuidados de una madre, representada en la imagen de la madre de Jesucristo, con dichos cuidados en general entre las personas y el medio ambiente.

Recordó que fue por la sequía que se presentó a mediados del siglo pasado, cuando se inició la ahora tradicional visita de la imagen, por lo que pidió a la feligresía de Chapala continuar con el cuidado del ambiente y del agua para que sigan cayendo las lluvias y siga vivo el lago más grande de México.

La imagen de la Virgen de Zapopan estará este domingo y el lunes en el municipio colindante con el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), siendo el mismo lunes que se regrese a Zapopan, no sin antes la procesión acuática donde estará en la Isla de los Alacranes para bendecir, según la fe católica, el lago.