Guadalajara, Jalisco.- Al menos 9 señalamientos con irregularidades ha detectado el Gobierno del Estado de Jalisco en la Policía Municipal de San Juan de los Lagos, entre las que destacan una red de videovigilancia que no pertenecía a ninguna corporación, usurpación de puestos y localización de droga al interior de las instalaciones de la comisaría.

"Se detectó la instalación de una red de videovigilancia que no corresponde a la autoridad, dichas cámaras estaban instaladas en distintos puntos del Municipio y ya la Secretaría de Seguridad procedió a su desinstalación", aseveró el Ejecutivo.

Mediante un boletín informativo, se dio a conocer la serie de irregularidades que la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco ha detectado en la Comisaría de San Juan de los Lagos desde las 7:00 horas del pasado 24 de febrero, día que se desarmó a los Policías Municipales y se tomó el poder de la misma.

En el comunicado se aclara que, aunque las siguientes observaciones hasta el momento son solo "faltas administrativas", no están excentas de que se conviertan en un proceso penal pues están catalogadas como "omisiones graves de la legislación vigente".

Junto a @SEDENAmx y @GN_MEXICO_, tomamos el mando de la seguridad de San Juan de los Lagos, desarmando a sus oficiales e interviniendo las instalaciones de su Comisaría, para sancionar a quienes resulten involucrados en actos de corrupción o delincuenciales. pic.twitter.com/3GLak3im63 — Secretaría de Seguridad Jalisco (@SSeguridadJal) February 24, 2020

El Comisario Municipal no aprobó los exámenes de control y confianza pa ra desempeñar ese cargo. Hay un Director Operativo registrado cuyo nombre no corresponde a quien desempeñaba el cargo . No hay certeza de la cantidad de elementos que conforman la corporación municipal de San Juan de los Lagos. De 160 elementos municipales referidos inicialmente, solo llegaron a las instalaciones de la Academia 101 policías. De los elementos que arribaron a la Academia hasta el día de hoy, 13 han decidido renunciar voluntariamente. Comenzaron a realizarse exámenes antidoping al personal municipal y se han presentado algunos casos positivos por consumo de sustancias prohibidas . Solo 70 elementos municipales realizaron tramite de licencia colectiva de portación de arma, el resto no tiene antecedente para este trámite; sin embargo, todos andaban armados. Se detectó la instalación de una red de videovigilancia que no corresponde a la autoridad , dichas cámara estaban instaladas en distintos puntos del municipio y ya la Secretaría de Seguridad procedió a su desinstalación. Durante una revisión en la oficina del comisario, se encontraron pequeñas cantidades de droga en su escritorio .

En el punto número 3, que habla de que no hay certeza de la cantidad de elementos que conforman la corporación municipal de San Juan de los Lagos, esto se evidenció en la conferencia de prensa y video que el propio presidente municipal, Jesus Ubaldo Medina Briseño, emitó a la ciudadanía mediante sus redes sociales (ver video en minuto 10:57 ):

"Contamos con 140, 130, elementos en el municipio, los 130 elementos en sus diferentes turnos”, responde Medina Briseño a quien le pregunta si todos los elementos (policiales, viáles y turísticos) fueron remitidos a la Academia de Policías de Guadalajara.

Sin embargo, según la información proprocionada por el Estado, finalmente son 160 los agentes que laboran en la Comisaría y de estos solo 101 se presentaron en las instalaciones de la Academía (donde estarían acuartelados y serían capacitados) y 13 mejor han decidido renunciar.

#EnVivo|El secretario general Enrique Ibarra Pedroza encabeza un importante anuncio en materia de seguridad. Escucha con atención: https://t.co/U7B1Ww7pVB — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) February 24, 2020

También se informó que el Comisario de San Juan de los Lagos, Hugo Armando Martínez Zacarías (quien no había sido ubicado el día del operativo) ya se presentó ante la Academía de policías, no obstante este no aprobó los exámenes de control y confianza y además se hallaron pequeñas cantidades de droga en el escritorio de su oficina.

"Ha habido muchas sorpresas en cuanto al desaseo del manejo de la corporación, lo cual puede explicar de cierta manera la descomposición que había en ese Municipio y, en general, en la Región de los Altos de Jalisco"

Consideró el Coordinador de Seguridad, Macedonio Tamez.