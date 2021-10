Criminaliza gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a víctimas de homicidios en su tercer informe

Guadalajara, Jalisco. - Al presentar su Tercer Informe de Gobierno en materia de seguridad, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, criminalizó y minimizó los derechos humanos de las víctimas de homicidio doloso en la entidad, además de usar la ironía en ese lapso de su discurso.

Enrique Alfaro habló durante una hora. La seguridad en la entidad fue el primer tema que eligió para dar a conocer los resultados de su administración. Aclaró que fue su decisión ser él quien presentara las cifras en materia de violencia e inseguridad: “yo entiendo que este es el tema más sensible, más duro para nuestro estado y tomé la decisión desde el primer día de ser yo quien diera la información de cómo vamos…”, advirtió.

Desde el Palacio de Gobierno en la ciudad de Guadalajara, con un traje negro brilloso y una camisa blanca sin corbata, primero enalteció la disminución de los delitos patrimoniales, robo a negocios, casa-habitación, automóviles y transeúntes, aunque no dijo, como muestran cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP), que por el confinamiento a causa de la pandemia del Covid-19, estos delitos disminuyeron en México.

Sin embargo, fue cuando inició a hablar de los delitos de alto impacto, que, ignorando los protocolos del manejo de la información en cuanto a homicidios, el político usó palabras que normalizan la violencia y vulneran los derechos de las víctimas de este tipo de crímenes, tal como se da cuenta en el fragmento del video que dejamos para el lector.

Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, minimiza derechos humanos de víctimas de homicidios en 3er Informe

“Estamos hablando de homicidios en los que hay heridas de bala, encobijados, enbolsados, homicidios múltiples, descuartizados o mensajes…si esto no es delincuencia organizada…si alguien que llegue, le de un balazo a alguien, sin robarle nada, no es (hace un gesto de ironía y levanta los hombros) un asunto que tenga que ver con algo extraño, me parece que entonces tendríamos un problema de conceptos…”, refirió Alfaro Ramírez.

Y son los mismos conceptos los que hacen que el político jalisciense caiga en la criminalización y minimización de las víctimas, esto de acuerdo con el especialista en Derechos Humanos y Justicia Penal, Marco Lara Klahr, del cual tomaremos un fragmento artículo publicado por DEBATE en 2018 donde se explica esta situación.

“En lugar de personas encontramos “sujetos”, “delincuentes”, “levantados”, “ejecutados”, “encobijados”, “presentados” y un largo etcétera que denota, aún si no lo advertimos, una completa relativización de los derechos de las víctimas y acusados”, publicó DEBATE.

“Estamos quitándole a la persona el carácter de víctima y la estamos criminalizando…El hecho que haya delinquido o trasgredido la ley, no implica que se le deba cortar la cabeza. Entonces, con el uso de este lenguaje, un hecho atroz se asume como normal”, explicaría el autor en otras ponencias.

Alfaro Ramírez ni siquiera se dio cuenta del efecto de su discurso en contra de las víctimas de homicidio en el estado que gobierna, reiteró que el 80 por ciento de los casos están vinculados con la delincuencia organizada, con un aumento del 1.8 por ciento arriba del 2018 donde hubo un registro de 2 mil 70 muertes, contra 2 mil 109 que se registraron en la actualidad.

En el caso de los feminicidios también admitió que existe un incremento pues antes que tomara el mando de Jalisco, en 2018 se registraron 35 casos, mientras que este año se contabilizaron 83, algo, dijo, que se debe porque ahora toda muerte de mujeres se investiga bajo el protocolo de feminicidio.

“Entonces por eso estamos comparando peras con manzanas. El crecimiento sin embargo, es evidente, no se puede ocultar, al contrario, queremos visibilizarlo para entender la agenda de trabajo que tenemos enfrente”, explicó.

También se refirió a los casos de desaparecidos en la entidad, la cual ocupa el primer lugar en este delito, donde dijo es el delito que más duele y que los trabajos de su administración es buscar a cada persona desaparecida en vida.

“Era un trabajo nulo de búsqueda, no se buscaba a nadie (en 2018, donde se localizaron 64 cuerpos), el año pasado llegamos a 490 y este año vamos en 466, es para nosotros un trabajo importante, más allá del cuidado de la estadística es un compromiso que hicimos con los jaliscienses hasta encontrar a las mujeres y hombres que nos faltan”, mencionó.

Será durante toda la semana que el mandatario presente sus resultados a la mitad de gobierno que lleva.