Critica Alfaro a López-Gatell por delegar apertura

Guadalajara, Jalisco. - Luego de que la Federación pusiera a todo el país en rojo ante la pandemia de Covid-19, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, calificó esta acción como un cinismo.

"Es verdaderamente increíble el nivel de cinismo de Gatell nos quiere echar a los Estados la reactivación de la economía porque ya pintó a todo el país de rojo", externó el Mandatario jalisciense.

Por la mañana, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell señaló que los Estados serán los encargados de controlar las medidas sanitarias y serán los responsables de la reapertura de negocios.

Presentó un mapa donde 31 de los 32 Estados del país se encuentran en zona de riesgo máxima ante la pandemia.

En la #FaseCero para la reactivación gradual de nuestra economía no podemos bajar la guardia, vamos a redoblar esfuerzos para enfrentar la curva de contagios de COVID-19 que sigue en aumento. Escucha #EnVivo este mensaje de la mesa de salud sobre lo que sigue para prevenirnos: https://t.co/H2OcUgoWsD — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) May 29, 2020

Alfaro cuestionó que Jalisco tenga el mismo nivel de riesgo que la Ciudad de México, por ejemplo, cuando la entidad se encuentra en los últimos lugares en cuanto a tasa de contagios o de defunciones por habitante.

Explicó que en un documento que les hicieron llegar, se dijo que serían cuatro indicadores los que se usarían para medir el nivel de riesgo y, de acuerdo con esos papeles, Jalisco tiene dos puntos en verde, uno en amarillo y sólo uno en rojo, que es el de tendencia de hospitalización.

Desde Colima, tras terminar la Reunión Interestatal COVID-19, distintos gobernadores de México tenemos un importante mensaje. Escúchalo #EnVivo: — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) May 29, 2020

"Hay un nivel de riesgo general, no están tomando en cuenta los cuatro indicadores y ponen a todos en rojo, ¿cómo nos explican eso?

"Ni con sus interminables explicaciones técnicas puede sostener esta idea, esta visión del país no es correcta, no todos estamos igual, ahora resulta que estamos en el mismo color de la Ciudad de México, no puede ser".

Hoy me preguntaron mi opinión sobre el semáforo que presentó López-Gatell en la conferencia matutina del Gobierno Federal. Esto es lo que respondí. pic.twitter.com/s3yNeC0df1 — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) May 29, 2020

El Gobernador de Jalisco reiteró que con esta determinación, la Federación se está lavando las manos en la etapa más crítica para el país y donde se debe proteger la salud de la población, pero también reactivar la economía.

"Ahora se quieren lavar las manos nos quieren echar la bronca a los Gobernadores y es lo que estamos haciendo, estamos solos enfrentando la emergencia, esa es la realidad, es muy triste que el encargado de coordinar los esfuerzos se dedique de esa manera tan cínica y genere este ambiente de confrontación y distanciamiento".

Al 29 de mayo de 2020 hay 84,627 casos confirmados, 16,209 confirmados activos y 38,846 sospechosos por #COVID19. Se han registrado 140,553 negativos, 9,415 defunciones confirmadas, 818 defunciones sospechosas y fueron estudiadas 264,026 personas. 1/3 pic.twitter.com/M52KhpvoXe — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) May 30, 2020

Alfaro acusó que en la Federación no contestan las llamadas para esclarecer las dudas que se tienen y reiteró que la entidad seguirá con el plan trazado para hacer frente a la pandemia por Covid-19.