Critica Cardenal influencia del narco

Guadalajara.- "¿Estamos en manos del narco o bajo la protección y la seguridad que está obligado a ofrecer el Gobierno?".

Ese fue el cuestionamiento del Cardenal Francisco Robles Ortega al criticar la inseguridad que se vive tanto en Jalisco como en el País.

"Aquí lo que no se sabe es si el Estado tiene la voluntad, tiene la posibilidad de recuperar esos territorios (tomados por el narco) o como es un fenómeno global no se sabe si mejor prefieren no tocarlo", lamentó.

Además, el líder religioso también lamentó que en temas de seguridad se continúe con la revictimización de los detenidos y los asesinados.

Cardenal Francisco Robles Ortega. Fuente: Agencia Reforma

"Independientemente de que una persona se dedique a lo que se dedique, su dignidad no merma, su valor como ser humano no disminuye y tiene que recibir todas las garantías previas, para que eso no suceda y si llegara a suceder tiene que garantizarse el trato que merece la dignidad de la persona aún después de la muerte", subrayó Robles Ortega.

E insistió con que no es válido decir que alguien asesinado o desaparecido está en esa condición por su trabajo o sus relaciones, porque "se lo buscó".

Robles Ortega también aprovechó la coyuntura del asilo del ex presidente de Bolivia Evo Morales en México para criticar la garantía de seguridad sólo para algunas personas.

El Cardenal celebró el apoyo a cualquier persona con una amenaza de inseguridad, pero lamentó que no sea el mismo trato para todos los mexicanos.

"Es un signo muy desconcertante, independientemente que se haga con afán de proteger una vida que está en peligro, eso siempre será un valor, ojalá que fuera parejo. Que así como se ofrece proteger la vida de un extranjero, que se garantice la seguridad de todos los ciudadanos", concluyó.