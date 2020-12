Critican a Enrique Alfaro tras ser captado en un bar y sin usar cubrebocas pese a pandemia: VIDEO

Guadalajara, Jalisco.- "Quién fuera @EnriqueAlfaroR para andar en la fiesta en el peor momento de la pandemia en Jalisco", son solo alguno de los comentarios que desde anoche se empezaron a publicar en las redes sociales junto con un video en el que se ve al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, conviviendo con otras personas al interior de un bar.

En el video de apenas 12 segundos se alcanza a ver al abanderado del partido Movimiento Ciudadano sentado junto a una pared del bar mientras ríe a por lo menos otros dos acompañantes y toma un trago a su bebida.

En la grabación se alcanza a apreciar a mesero, comensales y a los músicos y cantantes de una banda quienes alegran el ambiente del lugar que según señalan en rede sociales podría tratarse del Salón Candela, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco, el cual reportan fue visitado por el mandatario el pasado 8 de diciembre.

Los comentarios en torno al video y los métodos de combate a la pandemia que ha ordenado Enrique Alfaro no han parado, al grado de que la red social Twitter lo colocara como un tema Trending Topic desde temprana hora de este viernes.

En las publicaciones que lo usuarios de redes sociales han hecho se encuentran comentario que señalan accione contradictorias por parte del gobernador de Jalisco, como lo fue activar el llamado Botón de Emergencia durante la primer quincena de noviembre, con lo cual se cerraron comercios y hasta el transporte público dejó de operar en la Zona Metropolitana de Guadalajara, para un par de semanas después anunciar que este me de diciembre los salones de fiestas podrían operar y que lo bares y centros nocturnos podrían cerrar aún más tarde.

"Es un hipócrita, detuvieron a un joven por no usar cubrebocas y murió por abuso policiaco, esto del virus es muy serio. @EnriqueAlfaroR politiza el manejo de la pandemia, es criminal está situación".

Señalaron en twitter recordando el caso de Giovanni López, un albañil de Ixtrahuacán de los Membrillos quien el pasado 4 de mayo murió debido a la golpiza que le dieron los agentes policiacos de ese municipio al ser detenido; familiares alegaron que su captura fue por no usar cubrebocas, la Fiscalía de Jalisco reveló que tenía antecedentes penales.

Reclama otro usuario de Twitter, respecto a los estragos económicos que ha dejado la pandemia y los cierres obligados a ciertos giros comerciales considerados como no esenciales.

En contraparte, hay quienes defienden el que Enrique Alfaro tenga el derecho en salir a un bar y beber una copa e incluso defienden que al momento de la grabación no porte el cubrebocas.

"Chale, no sabía que el ser gobernador te prohíbe salir a comer", "Sube por favor un video tuyo comiendo o tomando con el cubrebocas puesto y ya después te pones a criticar lo demás" y "No sabía que se tenía que traer el cubrebocas para comer. ¿Neta ese es tu nivel? ¿Tu comes por sonda o qué?"