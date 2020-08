Critican calidad de agua en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco. - Achacar el agua turbia que reciben diversas colonias de Ciudad a la antigüedad de las tuberías que conforman la red de distribución, como lo afirmó el Gobernador Enrique Alfaro, carece de sustento y genera desconfianza en la población, aseveró Juan Guillermo Márquez, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua.

El experto considera que el problema se origina de un deficiente tratamiento de potabilización a cargo del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), aunque el Gobernador asegura que el agua que sale de las plantas es de calidad.

"Es difícil para la credibilidad de la gente que se convierten en juez y parte, ellos mismos están certificando un proceso que están realizando, pero quedan dudas porque la evidencia ahí está, el agua con sedimentos presente", señaló el experto.

"En un flujo continuo no se forman ni sedimentos porque las incrustaciones que tienen esas tuberías viejas en todo caso es sarro. (...) Con la experiencia que tenemos pues no vemos cómo en la tubería pueda haber un sedimento de esta naturaleza que se desprenda por el simple flujo del agua, no es por ahí".

MURAL solicitó entrevista desde el lunes sobre el tema, pero la Dirección de Comunicación Social del Siapa, a cargo de Mario Corona, no ha dado respuesta.

Márquez señaló que los contaminantes del agua turbia que llega a las colonias afectadas de la Ciudad, podrían venir desde el Lago de Chapala o de los tanques donde se almacena, por lo que sugirió realizar una investigación.

Ante esta situación, el experto recomendó a la población captar el agua de lluvia para utilizarla y seguir presionando al Siapa para que suministre agua de calidad. Aseguró que nunca antes se había registrado el problema en la misma magnitud.

