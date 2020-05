Crónica de un calvario nombrado Covid-19

Puerto Vallarta, Jalisco. - Mina trabaja en un comercio considerado como esencial, por lo cual ella y el resto de sus compañeros de labores no fueron mandados a descansar, con excepción de aquellos de alto riesgo derivado de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad de Covid-19.

Sin embargo, el pasado jueves 14 de mayo por la mañana comenzó con síntomas de fiebre y dolor de garganta, pero no eran muy pronunciados; no obstante, al llegar a su casa la temperatura le subió, por desgracia no contaban con un termómetro para saber con exactitud si tenía fiebre, pero al notar esto su esposo inmediatamente la bañó, logrando estabilizar su calor temporal.

La madrugada del día 15 el dolor de cabeza y pulmones ya era insoportables, por lo que su esposo le dijo que no fuera a trabajar ese día y que se fueran a urgencias a la Clínica 170 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero también le pidió se bañara para que la fiebre no se le incrementara.

Al llegar a la clínica a eso de las nueve de la mañana, la doctora le dijo que sólo era un resfriado, ya que la temperatura corporal se mantenía estable, por lo que la regresó a su vivienda sin siquiera darle incapacidad laboral por el día que no fue a trabajar.

Mientras Mina estaba en la clínica, casi al mismo tiempo, sus dos compañeros de oficina tenían altas temperaturas corporales en el mismo lugar de trabajo que ella, pero ninguno decidió acudir al IMSS para consulta médica.

Fue por la tarde que Mina de nueva cuenta presentó altas temperaturas, por lo que su marido tuvo que ir a comprar un termómetro, en ese momento su temperatura estaba en 38° C., por lo que de nueva cuenta se tuvo que bañar, en ese momento los escalofríos para ella fueron insoportables, se tuvo que poner dos colchas para poder soportar el frío.

Al día siguiente, al sentirse un poco mejor y al no tener incapacidad se tuvo que presentar a laborar como normalmente lo hace, fue en ese momento que se dio cuenta de la situación de sus compañeros de trabajo, quienes le avisaron lo mal que se sentían.

Por fortuna ese día César descansaba, pero María a simple vista, se notaba que no estaba bien, por lo que su jefa de departamento prácticamente le tuvo que ordenar que fuera al IMSS para revisarse, en la clínica a ella le dijeron que tenía todos los síntomas de Covid-19, pero jamás le hicieron la prueba de detección de la enfermedad, debido a que es joven y no era persona de riesgo y le otorgaron incapacidad por 14 días.

Mientras que Mina se siguió presentando a laborar, sólo el domingo día de su descanso no fue a la empresa, pero lunes, marte y miércoles acudió al trabajo, aunque cada día con mayores síntomas de gripa.

Fue hasta el miércoles 20 de marzo que, al no soportar más los dolores de espalda, acudió a una doctora particular, quien le dijo que tenía que presentarse al IMSS, ya que, por el hecho de haber sido fumadora, tener obesidad y por el dolor de pulmones, lo más seguro es que si estuviera contagiada.

Al acudir de nueva cuenta a la clínica 170, la doctora que estaba atendiendo el área de Covid-19, sólo aceptó hacerle la prueba cuando se le indicó la situación de su compañera y de que traía muchísimo dolor en la zona de los pulmones.

Una vez realizado el examen, a Mina se le otorgó una incapacidad, pero sólo por tres días, por lo que esta le permitía estar en su casa miércoles, jueves y viernes, informándole además que tenía que acudir a infectología a que le dieran sus resultados el día 22 de mayo.

Llagado el día 22 y al no tener más incapacidad, la mujer decidió acudir al área de infectología para saber los resultados, por lo único que se llevó fue un regaño, ya que le indicaron que ella no tenía porque haber acudido hasta el sitio, si era sospechosa de Covid-19.

Fue hasta el sábado 23 que finalmente por la noche se le informó que efectivamente, ella era positiva para el padecimiento, por lo que a partir de ese momento sería atendida médicamente vía telefónica y sólo en caso de presentar complicaciones acudir a la clínica.

Cabe destacar, que la mujer trabajó al menos cuatro días más, debido a que en la clínica 170, le dijeron la primera vez que acudió, que sólo era un resfriado lo que tenía.