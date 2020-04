¿Cuál sana distancia en el penal de Puente Grande? 

Guadalajara, Jalisco.- El brote de coronavirus de Puente Grande se da en el penal peor evaluado en sobrepoblación en Jalisco y el lugar 151 de las 180 cárceles estatales del País.

El Reclusorio Preventivo tiene una calificación de 3 sobre 10 -siendo 10 la mejor calificación posible-, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, publicado en noviembre de 2019.

A esto se le suma la escasa capacidad para distribuir a los internos, lo que genera hacinamiento, rubro en el que el Preventivo obtuvo un puntaje de 2.5.

Esto complica aún más las medidas que el Gobierno del Estado pueda tomar con las 6 mil 903 personas que viven en espacios diseñados para 2 mil 992, cifras según estudios del ITESO.

El penal también está reprobado en la cantidad de personal médico para atender a internos, condiciones higiénicas de áreas médicas y en la supervisión del funcionamiento del penal.

MURAL publicó que el personal exige la aplicación de pruebas para detectar casos de Covid-19, y que hasta el cierre de esta edición había confirmados 34 internos contagiados, además de un servidor público fallecido por el virus.

También que durante esta contingencia la dirección ha permitido trasladados de internas a reclusorios varoniles, así como una albercada en el Femenil, en donde no hubo distanciamiento social.

Asimismo, se le suma la opacidad sobre lo que ocurre realmente en el Reclusorio Preventivo, pues esto ha llevado al aumento de casos de coronavirus, estimó el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

Dijo Denisse Montiel Flores, codirectora interna del Cepad.

Recordó que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé modalidades de preliberaciones, que se podrían aplicar en esta situación.

"Esta ley establece criterios claros y sí no aplicaría para delitos graves, hay ciertas restricciones y justo está encaminado hacia los delitos que no se cometieron con violencia, cuyas penalidades son no mayores a cinco años"