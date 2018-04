"Cuando te vuelva a ver, te abrazaré y te cuidaré hermano"

Jalisco.- Poco más de un mes familiares y amigos de los tres estudiantes desaparecidos en Tonalá, Jalisco, buscaban a los jóvenes, entre marchas y protestas pedían respuestas a las autoridades, desafortunadamente ayer se confirmó los jóvenes estarían sin vida en manos de un grupo delictivo que opera en la zona.

En orden los estudiantes desaparecidos, Salomón, Marco Francisco y Jesús Daniel Foto:Cortesía

Este es sin duda un suceso que pone en alarma a las autoridades, un acto que es repudiado por el gremio escolar y por la sociedad, unas personas llenas de sueños, estudiantes y que su vida se les arrebatara en un abrir y cerra de ojos, la Fiscalía del Estado ayer en rueda de prensa dio a conocer el móvil de la investigación, mencionó que días antes la familia de los afectados fueron notificadas de los resultados, el día de ayer la hermana de Salomón, Michelle uno de los desaparecidos publicó una carta donde se despide de su hermano, de su héroe como lo llamó:

Les dije que si los encontraban yo iba a hacérselos saber por este medio, en efecto, fueron encontrados Salomón, Marco y Daniel, sin vida escribió

Inició dando agradecimiento s toso quienes se unieron en la búsqueda de los jóvenes, quienes compartían sus fotografías y quienes mostraban su total apoyo con oraciones, visitas y acudiendo a los eventos a los que se convocaba #lostresestudiantesdecine, "nos sentimos enojados, muy tristes, buscando explicaciones de por qué a ellos, es injusto, no se vale que se los hayan llevado así y hayan regresado sin vida"

Salito, hermanito, mi héroe, mi persona favorita, quiero decirte que estoy muy orgullosa de ti, por ser un muy buen hijo, hermano, nieto, un estudiante apasionado, me pone triste que hayan apagado tus sueños así nomas, yo sé que tenías futuro, se notaba en el como sostenías tu cámara, como dirigías, sobre ti había colores, una luz que resplandecía en tus ojos de tantas ideas e imaginación que tenías, tu nunca estabas en blanco.

"No puedo creer que no estés aquí, conmigo, sigo recordando ese último abrazo, tus palabras, consejos, las promesas que nos hicimos, ver tus ojitos llenos de amor cuando nos vimos después de unos meses y al irme de regreso a Mexicali, verlos llenos de lágrimas. El mes que estuve contigo en Guadalajara, fueron los mejores días, me hiciste tan feliz, me hiciste pensar, me entendiste, me apoyaste y sobre todo me enorgulleciste, creciste demasiado como persona, te vi haciendo lo que más te gusta"

En fin, quiero decirte que en donde quiera que estés, espero que estés bien, en paz.

Te amo mucho y así será hasta el fin de mis días, cuando te pueda volver a ver, te abrazaré y te cuidaré aunque seas tú el mayor, siempre juntos bebé, siempre unidos, como lo fuimos los últimos 20 años, nunca nadie va a entender nuestro cariño, es único y envidiable

Quiero aprovechar para decirles que pasen mas tiempo con sus hermanos, quiéranse, apóyense, valoren el que aún los tienen porque si les llega a pasar algo como a mi, de perder lo mas valioso, que es un hermano, un familiar, tu sangre, van a lamentarlo mucho, yo me quedo con lo bueno, los momentos que tuvimos que fueron mas buenos que malos. De nuevo muchas gracias, los quiero infinitamente

Pedían su regreso en cada manifestación Foto:EFE

Investigación

Días antes aparentemente la investigación no dada resultados contundentes, incluso el gobernador del estado llegó a poner un ultimátum para que las dependencias encargadas del caso mostrara resultados fehacientes, ayer luego perseguir diversas líneas de investigación Fiscalía del Estado comprobó que los estudiantes se encontraban sin vida, privados de la libertad por miembros de un grupo delictivo, sus cuerpos aparentemente disueltos en ácido, en el hecho participaron al menos 8 personas logrando la vinculación a proceso de dos de ellas, los cuales confesaron haber estado encargados de vigilar la casa en la que los estudiantes realizaban sus tareas escolares ya que esta era de un líder de un cártel distinto a ellos el cual se encuentra en prisión desde 2015, esta estaba a nombre de la suegra de esta persona, quien sería tía de Salomón, de uno de los jóvenes.

Todo indica que se trató de un error, los estudiantes estuvieron en el lugar equivocado, tras salir de la casa se detuvieron en carretera por una falla mecánica, ahí fue el momento donde se levantó a los tres en dos camionetas y llevados a una casa donde los torturaron para sacar información, para luego ser asesinados uno de ellos murió debidos a los golpes y posteriormente todo indica haber sido ingresados en ácido en otra casa donde se encontraron tanques con la solución.

La investigación sigue, se busca a los demás autores del hecho y de igual manera se buscan más restos genéticos en la casa donde se encontraron los cuerpos para descartar si dentro de la misma hayan dado muerte a más personas.