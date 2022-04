¿Cuánto durará? Ex secretario de Salud Jalisco, Antonio Crues Mada, encarcelado por tercera vez

La primera ocasión que el ex secretario fue presentado ante la justicia, fue el 13 de noviembre de 2019 por elementos de la Fiscalía Anticorrupción y fue liberado al día siguiente, también, gracias a los más de 113 amparos que utilizó desde entonces a la fecha.

Cabe recordar que apenas el pasado 26 de marzo, el ex funcionario Cruces Mada había sido presentado y aprehendido por la Fiscalía del Estado de Jalisco , sin embargo, salió horas después por su propio pie gracias a amparos interpuestos por sus abogados, siendo la segunda vez que ocurría.

“El compromiso era claro: el desfalco que se hizo en el sector salud del gobierno anterior no sería una historia más de impunidad. Hace unos momentos Antonio Cruces Mada, el exsecretario de Salud de Jalisco , ha sido enviado a la cárcel a pagar por sus fechorías.” Aseguró el gobernador de Jalisco Enrieque Alfaro Ramírez .

Guadalajara, Jalisco.- Es encarcelado con prisión preventiva, el ex secretario de Salud en Jalisco , en la administración de Jorge Aristóteles Sandoval , Antonio Cruces Mada por Uso Indebido de Atribuciones y Facultades la noche del 13 de abril de 2022.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.