¡Cuidado Didi Food y Ubereats! Por altas comisiones restaurantes usan menos Apps en Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- Los restaurantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara están prefiriendo utilizar a sus propios repartidores que los de aplicaciones digitales, como DiDi Food y Uber Eats.

De acuerdo con la Encuesta a restaurantes sobre el uso de plataformas digitales realizado por el del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) de Jalisco, de marzo 2021 a marzo de este año, el uso de aplicaciones digitales en restaurantes cada vez está más alejado, pues sólo 14.6 por ciento las utilizan, una cantidad menor de los 20.8 por ciento registrados en el mismo periodo del año pasado.

Augusto Valencia López, director del IIEG, señaló que la razón principal, según los encuestados, es porque a 34.5 por ciento no le interesan o no le dan confianza, seguido de 33.7 por ciento que se refirió a las altas comisiones o que no les es rentable.

Además, de los que las utilizan, 43.8 por ciento sólo emplean una y 32.8 por ciento hasta dos aplicaciones diferentes.

"DiDi Food aumentó su uso ligeramente con respecto a la encuesta de hace un año a 71.9 por ciento, a Rappi la prefieren 57.8 por ciento; a Uber Eats, 56.3 por ciento, Menú Local descendió hasta 4.7 por ciento y Sin Delantal ya se encuentra fuera del mercado", dijo.

DiDi Food se posiciona como la aplicación digital preferida por los restauranteros, de acuerdo al estudio, y esto se debe a que cobra menos comisiones, aunque se encuentra en segundo lugar al generar más ingresos. Uber Eats es la plataforma con ingresos mayores.

Un 84.4 por ciento de los establecimientos encuestados aseguró que cuentan con repartidores propios para la entrega del servicio a domicilio, lo que representa un incremento de 2.3 por ciento en relación al mismo periodo del año pasado.

"Vemos que los restaurantes utilizan ahora a repartidores propios, lo que podría ser que la gente ya está saliendo a los restaurantes, y por lo tanto, ya no está haciendo tanto uso de las aplicaciones. Por otro lado, al usar repartidores propios es posiblemente que ya no están tan satisfechos con las aplicaciones y mejor decidieron contratar", expresó Mireya Pasillas Torres, directora de Información Estadística Económica y Financiera del IIEG.

Para comunicarse con sus clientes, se pudo observar que los restaurantes implementan más el uso del teléfono fijo, al pasar de 51.1 a 58.3 por ciento, y al mismo tiempo, baja el uso del teléfono celular, al pasar de 67.6 a 57.3 por ciento.

Lee más: Cae joven a las vías del Tren Ligero de Guadalajara

En WhatsApp la comunicación pasó de 36.4 por ciento, en marzo de 2021, a 35.5 por ciento, en marzo de este año.