Culmina "Conexión Médica" en Jalisco, transporte gratuito a doctores por la pandemia de Covid-19

Guadalajara, Jalisco. - Con más de medio millón de viajes realizados, el programa “Conexión Médica”, que trasladaba a personal de la salud de manera gratuita en el estado de Jalisco, llega a su fin tras otorgar el servicio durante 20 meses por la contingencia sanitaria derivada de la Enfermedad del Coronavirus-19 (Covid-19).

La decisión se tomó tras la conciencia social que existe en cuidados para prevenir contagios y tras completar el esquema de vacunación del personal de salud por lo que el programa cumplió con creces el objetivo de apoyo y disminución de contacto por el que fue creado.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Transporte en Jalisco, Diego Monraz Villaseñor, este proyecto inició el 06 de abril del 2020 y concluirá este viernes 31 de diciembre de 2021, con una inversión de 28 millones 832 mil pesos, terminando con un total de 509 mil 331 viajes, es decir, 806 traslados en promedio de manera diaria.

Al respecto, Fernando Petersen Aranguren, secretario de Salud, agradeció el apoyo mostrado a través de este programa, que se sumó a un área en la Fiscalía, para investigar delitos en contra del personal de salud:

“Agradezco a todo el personal de la Secretaría de Transporte, a todos los usuarios, quienes de una manera importante tomaron el riesgo, entendieron la importancia de su labor y la hicieron de una manera muy profesional. Para nosotros en la Secretaría de Salud ha sido una gran ayuda esta Conexión Médica, que durante 20 meses ha venido funcionando”, dijo.

En el evento de cierre se le entregó un reconocimiento a Rogelio Pérez Pérez, conductor de una de las unidades en representación de las y los operadores del programa, además, estuvo presente la enfermera y usuaria del servicio Berenice Rocío Vázquez, quien contó su experiencia.

“Al inicio de la pandemia me vi en un conflicto, porque me bajaron unos ciudadanos del camión, le exigieron al chófer que me bajara, porque trabajo en un hospital de Covid y yo podía transmitir el virus. Me bajo del transporte y me siento humillada, me siento mal por ese hecho”.

El Gobierno del estado nos brindó el apoyo con Conexión Médica, yo la tomé de Zoquipan al Hospital Civil y luego a Periférico. En representación de todos mis compañeros del sector salud, les digo gracias totales, a los conductores, son un amor, muchísimas gracias”, relató.

Cabe destacar que los recursos y vehículos usados en el programa ahora se dirigirán hacia el programa Mi Transporte Escolar, tanto en el AMG como en el interior del estado. Con la reactivación de las clases presenciales, estas unidades resultan muy útiles en diferentes localidades que lo requieren.

El sistema de transporte de Conexión Médica formó parte del Plan Jalisco Covid-19 y tuvo como objetivo brindar un servicio de transporte gratuito y seguro a todas las personas que laboran en el sector salud en el Área Metropolitana de Guadalajara, para evitar las agresiones que se presentaron hacia dicho sector durante la pandemia y como un agradecimiento por la labor que desempeñan de cuidar de los demás.