Dan “otra oportunidad” a las vacunas contra Covid-19 que han sido caducadas con instrucción federal

Guadalajara, Jalisco.- Las vacunas contra el Covid-19 que tenían fecha de caducidad en abril, recibieron una segunda oportunidad.

Y es que la Federación notificó a los Estados de la ampliación de la vigencia de los biológicos a través de una carta.

"El Gobierno Federal mandó carta de ampliación de caducidad para varios lotes que tienen fecha del 30 de abril", informó la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ).

Hasta el momento, agregó la dependencia estatal, no se han aplicado en el Estado biológicos que expiraron. No se precisó cuál sería el lapso de ampliación de la caducidad, sólo se informó que era variada y dependía del lote.

A finales de abril, la Coordinadora Estratégica del Gabinete de Desarrollo Social en Jalisco, Anna Bárbara Casillas, reconoció que el Estado recibió un lote de vacunas que estaría próximo a vencer y que fue "sacado" para su aplicación en la jornada intensiva que se inició justo en el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.

MURAL solicitó información sobre el número de vacunas que se han desechado en Jalisco debido a que ya caducaron, pero la dependencia manifestó que se está realizando un cotejo de las dosis disponibles para ver qué lotes pueden seguirse aplicando y cuáles tendrán que ser retirados, por lo que no hay una cifra disponible.

El martes, el subsecretario de Salud federal, Hugo López Gatell, aseguró que no hubo desperdicio de vacunas anticovid, ya que todo el biológico que estaba por caducar se aplicó en tiempo y forma.

Carlos Alonso Reynoso, quien es investigador en Salud Pública, explicó que la fecha de caducidad en las vacunas significa que el fabricante no garantiza que tenga una inmunidad plena después de ese tiempo.

"Por lo que, si se aplica después de la fecha de caducidad, se considera dosis no válida, pero no necesariamente implica un riesgo inherente al propio biológico, simplemente se tendrá menor o nula efectividad", dijo.

Respecto a la carta de ampliación de caducidad enviada por la Federación, el investigador refirió que sí se puede hacer, siempre y cuando sea con garantía del fabricante.

"Tiene que ser con el aval del laboratorio y de las autoridades sanitarias y bajo criterios bien establecidos", explicó el especialista.

¿Y la inmunidad?

Ante la existencia de las vacunas que tenían fecha de caducidad en abril, este es el panorama:

- La fecha de caducidad implica que el fabricante no garantiza una inmunidad plena si se usa después de ese periodo.

- Se considera una dosis no válida, pero no implica un riesgo. Tendrá menor efectividad.

- La ampliación de caducidad se puede hacer, pero con el aval del fabricante y autoridades sanitarias.