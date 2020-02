Muere por balazo tras negarse a mostrar ticket de compra en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- Luego de negarse a mostrar el boleto de compra en una tienda departamental, un hombre de origen extranjero forcejeó con el guardia de seguridad y murió después de ser baleado.



El incidente ocurrió ayer en la noche en la sucursal ubicada en R. Michel y Salvador López Chávez.

De acuerdo con autoridades, la víctima salía del lugar con mercancía cuando se molestó porque uno de los vigilantes le pidió el ticket de consumo.



"Se alcanzan a apreciar en el exterior varios carritos que contienen mercancía. La temática de esta tienda es que, a la hora de que pagas, tienes que mostrar el ticket en el exterior.



El guardia de seguridad nos hace referencia que un sujeto iba saliendo con estos carritos y que, al cuestionarlo sobre el ticket y revisar las compras, este se pone agresivo y se niega, y empieza a forcejear con el guardia de seguridad privada



Después de esto, dijo el oficial, el arma de fuego que traía el vigilante se accionó y lesionó al extranjero, cuya nacionalidad no fue difundida.



Las personas que iban con él lo subieron a un vehículo y lo llevaron al Hospital La Luz, situado a kilómetro y medio, en Río Suchiate y 5 de Febrero, donde minutos después se confirmó el deceso.



Las autoridades no revelaron si la víctima traía el boleto y simplemente no quiso mostrar, o si había salido del lugar sin pagar los productos.



Mientras se deslindan las responsabilidades, el guardia quedó retenido, añadió la Comisaría del Municipio.