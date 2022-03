Darán apoyos de 15 a 30 mil pesos a locatarios afectados por incendio de San Juan de Dios

Aún no se tiene información de cuál será el mecanismo por el que se entregarán dichos apoyos para los dueños de los 384 locales que se vieron afectados por el incendio que terminó consumiendo 25 por ciento del mercado.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.