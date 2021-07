Dayana no era una cifra, era una mujer que soñaba con terminar su transición y tener un restaurante

Guadalajara, Jalisco. - Ricardo tardó tres horas dentro del forense de Guadalajara. Durante esas horas conoció el tatuaje que Dayana tenía en la espalda, una víbora. Lo recordó de una plática que tuvo con su mamá semanas antes. ” Está muy grande”, le contó. Era otro Ricardo. Sin decir nada, lloró mientras su familia entendía que su hermana estaba dentro. Fue hace un mes. Desde el seis de junio, tiene un vacío que no se le quita.

“Justicia, yo creo que es la palabra más importante. Justicia y rapidez”, pide Ricardo, hermano de la víctima, en entrevista para Debate.

Dayana es una de las siete mujeres trans que fueron asesinadas en un mes en todo México. Ella en Tonalá y Michelle en El Salto, Jalisco, como denunció la Unión Diversa de Jalisco. Ricardo, el hermano mayor de la joven de 18 años, volvió a desahogarse cuando una ex pareja de ella le dijo que siempre lo vio como un padre.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

-Perdón-. Fue lo último que le escribió su hermana por WhatsApp, acompañado de un emoticón de corazón roto. Había quedado que llevaría a su mamá al restaurante donde trabaja, pero lo dejaron plantado y por eso ya no quiso responderle. Llevaban año y medio sin verse. Fue justo en su trabajo cuando sus amigos le ayudaron para que llegara al Servicio Médico Forense de Guadalajara, sólo estaba su mamá y él como familiares directos, por eso decidió entrar.

Lee más: Clima en Guadalajara, Jalisco, para el 13 de julio del 2021

-Verdad que no es Paco- Decían los mensajes que le llegaban. –Verdad que no es ella-. Paco y Dayana son la misma persona. El hermano gemelo que completaba cinco de ellos. De los más pequeños. Dayana llevaba tres años que empezó el tratamiento para terminar su transición corporal. Antes de ello era Paco. Su personalidad fue la misma, alegre, tímida, fiel a lo que creía y cariñosa. El gusto por los tacos también no cambió.

Dayana veía a Ricardo como su padre Foto: Ricardo C.

-Tenemos sus fotos, pero le advertimos que no están editadas. Nosotros le editamos las partes fuertes, pero estas las acaban de tomar, sólo porque usted está presionando mucho. ¿Tenía tatuajes? – La encargada le advertía de las imágenes y fue cuando recordó el electrocardiograma en la muñeca y la víbora en la espalda. Reconoció a su hermana con tan sólo verle la nuca.

Lee más: Trágico accidente en Jalisco entre tráiler y autobús deja cuatro muertos y 16 heridos

Ricardo recuerda con detalle la escena. Entrar, dejar la luz del día y pasar al edificio. Ese olor nauseabundo, penetrante en una nariz de chef acostumbrada a los aromas de una cocina. Ver como vuelan moscas en el edificio, como se percibe descuido. Preguntó por la cantidad de sangre que había en su entre pierna, por el hecho que su ropa no estaba rota y sus piernas sí estaban cortadas. “No le puedo decir, si es su familiar en el reporte viene”, le explicaron. No venía. De la castración que sufrió su hermano, se enteró a través de un medio de comunicación. La hoja de defunción no detallaba las heridas.

“Ella fue violada, castrada y presentaba múltiples heridas en las piernas”, detallo la UDJ en días pasados, resaltando la necesidad de no hacer invisible el caso por su exceso de odio y violencia y ser tratado con los protocolos de feminicidio con perspectiva de género.

A un mes Ricardo pide mayor sensibilidad a las autoridades y a los medios de comunicación, pues su mamá se enteró del hallazgo del cuerpo de su hijo, por una nota periodística que decía: “un hombre vestido de mujer”, una frase que hasta el día de hoy repudia. Dayana era una mujer en transición, terminar el tratamiento y poner un restaurante era su sueño. Cuidaba y vivía con su mamá y su esposo, hijo de la señora que Dayana cuidó y con quien a veces fumaba. Ahora ya no están las dos.

“Que las autoridades aceleren el caso y que lo cierren para estar tranquilos nosotros (…) sino nos hace pensar que puede quedar como una cifra más”, culmina Ricardo..

Pronóstico del clima en Guadalajara, Jalisco, para el 13 de julio del 2021

Síguenos en