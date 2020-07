De 500 fosas han usado 200 en Puerto Vallarta, Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- Que siempre no todas las fosas eran para las víctimas de Covid-19. A pesar de que el Alcalde de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, afirmó en abril que se habilitarían 500 fosas para que la enfermedad no los tomara desprevenidos, en el municipio ya llevan 200 de estos espacios ocupados, aunque no sólo por el virus, sino por otras enfermedades, aseguró Diego Franco Jiménez, director de Servicios Médicos Municipales.

"Las fosas que se mandaron a hacer o la requisición era para general, no para el tema del Covid-19. La necesidad promedio del Puerto oscila entre 70 y 90 inhumaciones por mes, la requisición de las 500 fosas no era sólo el tema de Covid-19, era dar el servicio en el tema de cementerios", argumentó.

No obstante, aceptó que durante mayo, fue cuando incrementaron los servicios funerarios municipales entre un 15 y 20 por ciento.

De los 125 Municipios de Jalisco, Puerto Vallarta ha sido uno de los tres primeros que ha acumulado más muertes desde el inicio de la epidemia.

Según el último corte epidemiológico de 7 de julio de la Secretaría de Salud Jalisco, en total 75 personas han fallecido por Covid-19, cifra que está por debajo de Guadalajara, en donde se han contabilizado 375 y Zapopan que ha tenido 78 víctimas mortales.

Las 200 fosas utilizadas, indicó Franco Jiménez, están distribuidas en los panteones municipales Ixtapa y El Progreso.

Detalló que aún cuentan con 165 lugares disponibles y que según los requerimientos las 135 restantes las ejecutarían según las necesidades de la población.

"El tema de las 500 fosas era sobre la requisición porque no sabíamos cuánto iba a durar el tema de la pandemia. (...) Todavía nos queda requisición para el resto y no estar haciendo peticiones extraordinarias del material", acotó.

