"De lo único que se quejaban era el transporte": familias de 13 jornaleros muertos en Jalisco

Ocotlán, Jalisco.- Con los sueños truncados, sin dinero en sus bolsas y dentro de féretros es como 13 jornaleros agrícolas vuelven hoy a sus tierras de origen tras haber perdido la vida en un accidente automovilístico registrado la noche del miércoles en Tuxcueca, Jalisco, el cual, según sus deudos y familiares del chofer, se pudo haber evitado.

Este viernes, también fue velado y enterrado el jalisciense que conducía el camión de transporte de personal de Ruza, quien a toda costa intentó salvar la vida de las 33 personas que iban a bordo cuando detectó que la unidad se había quedado sin frenos; solo lo logró con 19.

Tras el trágico hecho, ha sido un viaje repentino y nada grato el que han tenido que hacer los familiares de los jornaleros que fueron contratados por la empresa de exportación de frutos rojos: Berrymex, en los estados de Nayarit, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz y Estado de México.

La noticia que recibían vía telefónica les cayó como un balde de agua helada durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Varios de de ellos recibían la noticia de tener a familiares muertos y a otros heridos. Viajar la región Ciénega de Jalisco era urgente.

El rostro de Miriam refleja la pena de haber perdido a dos seres queridos: a su hermana Ariadna y a su hijo Frank. Foto: Gabriel Trujillo

Miriam no quiso esperar nada. Arregló maleta y consiguió un vuelo con destino a Guadalajara. Ella partió de Pachuca a Ciudad de México y tras aterrizar en la Perla Tapatía tenía en claro que había dos destinos a los cuales debía acudir: la Clínica 180 del IMSS, ubicada en Tlajomulco de Zúñiga, en donde es atendido su esposo Froilán Alameda Carrera, y el Instituto Jaliscienses de Ciencias Forenses, de Ocotlán, en donde debía identificar los cuerpos de su hijo: Frank Irving Amador Ortiz y de su hermana Ariadna Ortiz Cortés.

"Yo les dije que siempre se fijaran que la empresa fuera seria, que no se fueran con cualquiera, porque muchos los engañan, no los atienden. Revisamos y pues parecía una empresa buena... Lo único de lo que sí siempre se quejaron fue del transporte (empresa RUZA) y ese fue el detalle... estaba muy deteriorado, siempre eran carros ya en mal estado. Yo siempre les dije 'pues si no les gusta regrésense', pero ellos con esto de la pandemia no tenían otro ingreso. Mi marido con tres hijos, aparte del que falleció, no tenía otra opción", confesó.

Tras el fatal accidente, Miriam aclara que de la empresa Berrymex, "no hay queja alguna. Nos han apoyado con hospedaje, con comida, nos han brindado el apoyo de transporte", el cual les permitirá llevar a su hijo y a su hermana a ser sepultarlos a su tierra natal: Tuxpan, Veracruz, en donde amigos y familiares viven una angustiante espera.

Adalberto (izquierda) espera atento su turno para entrar a reconocer a su prima Claudia Tocohua Xocua. Foto: Gabriel Trujillo

A ese mismo estado también será llevada Claudia Tocohua Xocua, quien murió a sus apenas 30 años de edad. En su caso la estación final es Atlahuilco. A Adalberto le tocó ir a reclamar sus restos mortales, pero además tuvo que hacer paradas en hospitales para ver el estado de salud de cuatro primos más: Sarahí Tocohua Cocotre, Guadalupe Cocotle Xicalhua, Benjamín Cocotle Xicalhua y a Sergio Tocohua Xocua, quien apenas tenía un día de haber llegado de Veracruz y de estar trabajando para Berrymex, lo que le permitió ver a su hermana Claudia en su último día con vida.

Para apoyar en la gran tragedia a esta gran familia también viajó a Jalisco la síndica municipal de Atlahuilco, Cecilia Ixtmatlahua, quien dijo ayudará en lo necesario tanto para movilizar a las personas fallecidas y en su velorio, como asegurar una correcta atención médica de los heridos.

Susana llegó a la SEMEFO con los ojos cansados, rojos. Pronto tuvo que pasar a la morgue para reconocer el cadáver de su hermano David Jiménez Tehuintle, de 26 años, quien también había llegado a Jalisco procedente de Tequila, Veracruz, para de nuevo trabajar con Berrymex.

“Ya había venido antes, por temporadas, ya le había gustado acá y pagaban bien en comparación de otros lugares... Él pensaba trabajar y hacerse de un poco de dinero para apoyar a sus hijos, pero ya no pudo terminar lo que él quería", lamentó.

Susana fue acompañada por su esposo. Ambos llegaron desde Veracruz para reclamar el cuerpo de David Jiménez. Foto: Gabriel Trujillo

Actualmente desconocen si los menores que se han quedado sin su padre recibirán algún apoyo económico por parte de la empresa Berrymex o Ruza. “No nos han podido informar más, pero nos dijeron que en el transcurso nos van a estar informando… Yo la verdad no sabría qué pedir o qué decirles, porque la verdad, lo más importante yo ya me lo llevo”, concluyó Susana con unas lágrimas que emergieron de unos ojos que ya lucían secos.

Tras un trajinar entre oficinas de gobierno espera culminar con bien el camino de 14 horas que la llevarán de vuelta a Tequila, Veracruz.

El regreso a casa será más corto para María Elena, pero no menos doloroso. Lleva consigo el cuerpo inerte de su hermano Fortunato Hernández García, con quien tenía planes de emprender un negocio en la cabecera municipal de la Meza del Nayar, Nayarit, el cual, soñaban, incluyera ferretería y taller para vehículos de carga.

Hubo familiares que llegaron de Puebla y no encontraron palabras para relatar lo vivido. Foto: Gabriel Trujillo

Él era el estudiado de la familia, logró concluir una carreta técnica en mecánica. Ella aún con menos educación, aseguraba sería su mano derecha. Esos planes hoy son solo bellos recuerdos.

"A mí me platicó de su ilusión de ganar más de cuando trabajó en otras empresas... él se quería ir para 'el otro lado' (Estados Unidos). Según ahí (Berrymex) hacían selección para que llegará a entrar legalmente. Buscaba la legalidad para que le dieran la Visa", dijo.

La meta de Fortunato, dice María Elena, era abrir su negocio para darle a sus cuatro hijos un mejor futuro. Ahora, ella alza la voz para pedir ayuda para quienes han quedado huérfanos de padre: "Yo pediría que al menos apoyaran a los niños, hasta los 18 años, que ya hayan estudiado o algo, que es lo que él deseaba... quisiera que eso se hiciera, que apoyaran al menos a los niños, porque su esposa no estudió como para tener un trabajo más o menos... y yo tampoco estudié", expresa.

Posicionamiento emitido por Grupo Ruza sobre el lamentable accidente que, según señaló Protección Civil de Jalisco, se ocasionó por una falla mecánica, específicamente en los frenos, de una de sus unidades automotrices. (Captura)

Los sueños de conseguir uno de los puestos de trabajo que Berrymex ofrecía y sigue ofreciendo en Estados Unidos no solo era perseguido por Fortunato. También lo querían los 33 jornaleros que viajaban en ese 'autobús de la muerte" de la empresa RUZA, el cual terminó impactado en un paredón a la altura del kilómetro 27 de la carretera Tuxcueca - Citala la noche del miércoles. Hoy la prioridad de los 19 sobrevivientes solo es seguir con vida.

Desde Mezcala, Jalisco, la señora Hermila, madre de Arturo Hernández de los Santos, quien esa noche conducía la unidad, dejó en claro a los medios de comunicación que su hijo ya había comentado en casa y en su trabajo las fallas mecánicas que presentaba la unidad perteneciente a la empresa RUZA, la cual prestaba el servicio a Berrymex para transportar a su personal de la casa a los campos agrícolas y viceversa.

Nadie tomó cartas en el asunto y finalmente 14 fallecieron a pesar de las maniobras que Arturo intentó. "No pudo salvar a más", exclamó Hermila. Arturo también murió.

Tras ser reclamados en la morgue del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con domicilio en Ocotlán, Jalisco, todos los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones de la Funeraria Navarro, de Guadalajara, para una vez que fueran embalsamados por fin partir rumbo a sus eternas moradas.

Momento en que una de las tres carrozas sale la tarde-noche de este viernes de las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ubicado en Ocotlán, para dirigirse a la Funeraria Navarro, en Guadalajara, Jalisco. En ellas llevan a 7 de los 14 cadáveres. El jueves fue entregado el primer cuerpo y este viernes por la mañana familiares reclamaron otros seis. Foto: Gabriel Trujillo

Postura de Berrymex

Berrymex emitió un posicionamiento sobre el fatal accidente que sufrieron 32 jornaleros agrícolas (aparte del chofer), de los cuales 13 murieron y 19 más resultaron heridos.

"En Berrymex lamentamos profundamente el accidente vial donde se vio involucrada una de las unidades de la compañía prestadora del servicio de transporte de personal, cuando concluían su jornada laboral en Mazamitla y volvían a Jocotepec... extendemos nuestras condolencias y solidaridad por la pena de las familias y amigos de nuestros compañeros y nos unimos en oración por la pronta recuperación de las personas que se encuentran heridas", escribieron en su sitio web. Un comunicado similar difundio Grupo Ruza en sus redes sociales.

Para la tarde de este viernes, el dictamen médico era que dos seguían muy graves, seis graves, dos estables y nueve ya habían sido dados de alta de los hospitales.

Postura que emitió Berrymex en su sitio web respecto al accidente en que murieron jornaleros agrícolas contratados por ellos en distintas partes de la República Mexicana y fallecidos en un accidente automovilístico en Jalisco. (Captura)

Vía telefónica, Oscar Eduardo Olmedo, titular de relaciones públicas de Berrymex, resaltó a DEBATE que: “El departamento de recursos humanos está apoyando totalmente a las familias… ahorita atender a los familiares son la prioridad totalmente para nosotros. Se les está dando seguimiento y acompañamiento a las familias, viendo todos los trámites… Se están llevando las acciones correspondientes por parte de la empresa”, resaltó. Dicha acción fue reconocida por los deudos.

No obstante, sobre el futuro de los menores que han quedado sin su madre o padre, no hay certeza aún.