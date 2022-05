De repartidores de UberEats y Didi a policías en motocicleta de Guadalajara: anuncia incorporaciones

“Queremos comprar más motocicletas pero no tenemos elementos que sepan manejar motocicletas; hicimos una estrategia ya incluso de tratar de reclutar personal de plataformas como andan en motocicletas y nada más pudimos contratar 10 personas, es verdaderamente complejo, lo mismo está pasando y esto lo entiendo con la Policía Vial que tiene 400 vacantes” aseguró Leus Navarro .

El primer edil tapatío comentó que la Policía de Guadalajara tiene 400 vacantes, sin embargo, no se ha logrado encontrar personal que cuente con las capacidades necesarias para manejar las nuevas motocicletas que se desean adquirir.

