¿Debe costar tanto la belleza? Piden Cirujanos plásticos se legisle en Jalisco para evitar muertes

El negocio de la belleza ha cobrado vidas, no sólo en México o en Jalisco , sino en todo el mundo, aunque es nuestro país el que sigue generando titulares por ello, es por esto que los cirujanos celebran que legisladores vuelvan a revisar y considerar la propuesta, aunque tenía con ellos, dos años.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.