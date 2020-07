Declara INE improcedente queja contra Alfaro

Jalisco. - El Instituto Nacional Electoral (INE) declaró improcedente la queja de Morena contra el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, por acusar a ese partido de estar detrás de las protestas en su entidad tras la muerte de Giovanni López.

Los morenistas acusaron al Mandatario estatal de propaganda personalizada, al publicar videos en los que acusa a militantes y líderes de su partido de "agitadores".

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

"Al Presidente lo respeto y lo aprecio por muchas razones, yo no creo que él sea capaz de una cosa así, pero alrededor de su Gobierno y de su partido hay gente que está dispuesta a todo por su ambición", advirtió e Gobernador los primeros día de junio, ante la protestas por la muerte de un joven tras la agresión que sufrió de policías estatales por no usar cubrebocas.

En esos mismos días, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, publicó una carta en sus redes sociales en la que le exigió al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a su partido dejar trabajar a Alfaro.

Resumen de la sesión virtual de hoy en la Comisión de Quejas y Denuncias del @INEMexico. pic.twitter.com/SJxiHhuQHd — Claudia Zavala (@CZavalaP) July 6, 2020

"Me indigna especialmente la campaña que, desde hace siete años, iniciaste contra Enrique Alfaro, aun cuando él te respaldó en 2006 y 2012. ¿Recuerdas que no ganó la Gubernatura, precisamente en 2012, porque tú le restaste votos? ¿Recuerdas que él obtuvo casi medio millón de votos más que tú en Jalisco? Seguro lo recuerdas, esas cosas que no se olvidan, entonces ¿por qué tu encono contra él?", expuso en su carta el líder de MC.

La Comisión de Quejas del INE resolvió este lunes que los dichos de ambos no recaen en una violación del artículo 134 constitucional, pues simplemente se trata de opiniones personales.

"Del Gobernador de Jalisco no se comprueba que se trate de propaganda personalizada, aunado a que el material goza de licitud porque del análisis del contexto, la temática general abordada y las manifestaciones realizadas, no se advierten expresiones en las que se pueda afectar el equilibro de la contienda ni la voluntad ciudadana", consideró.

Andrés Manuel: quien siembra vientos, recoge tempestades.

Segunda carta pública al presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/eDg9ZEdrIV — Dante Delgado (@DanteDelgado) June 6, 2020

El consejero Jaime Rivera insistió en que el Gobernador tiene derecho a expresar su opinión sobre los problemas que acontecen en su entidad.

"Tampoco incurre en uso de propaganda gubernamental para favorecer a un partido. Si bien menciona a un partido no lo hace en un contexto de competencia electoral, sino de una supuesta conducta de ese partido (Morena)", expuso.

Mientras que la presidenta de la Comisión, Claudia Zavala, pidió nuevamente a los servidores públicos de todos los niveles ser cuidadosos en sus declaraciones.

"Se establecen (en el dictamen) deberes, pero conserva las libertades", añadió.

También puedes leer: