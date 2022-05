Defiende “Chicharito” Hernández a Saúl “El Canelo” Alvárez y a “Checo” Pérez por perder

“Si queremos que muchas narrativas, muchos mensajes lleguen y también todo el país empiece a cambiar poco a poco, no nada más depende de quién está aquí en los micrófonos también detrás de ustedes, de que empiecen a mandar mensajes más profundos, más positivos y no nada más los que vendan más” aseguró.

“Cómo también Checo Pérez que no pudo estar en el podio en Miami y todos los atletas que nomás se les llame mexicanos, que podamos admirarlos, que podamos apoyarles, podamos agradecerles el esfuerzo, las ganas, el atrevimiento” agregó Hernández.

“Una victoria y una derrota no define al ser humano y al deportista tan chingón, porque a veces nos gusta calificar, que si ganas vales, y si pierdes, ya no vales…” Comentó

“Canelo tuvo apenas su segunda derrota en no sé qué tantos años y ya toda la gente lo quiere crucificar” comentó Javier Hernández sobre los comentarios que se dicen en redes sociales, medios de comunicación y ciudadanía en general sobre la derrota de Saúl “El Canelo” Álvarez en la pelea contra el ruso Dmitry Bivol .

Los Ángeles, California.- Defiende Javier “Chicarito” Hernández a Saúl “El Canelo” Álvarez y a “Checo” Pérez , de los comentarios de la ciudadanía y de la prensa por no haber logrado victorias en sus respectivas disciplinas la semana pasada.

