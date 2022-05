¡Defiende a su papá! Hija del ‘Canelo’ le saca la lengua y hace gestos contra el ruso Dimitry Bivol

Conferencia Canelo vs Dmitry Bivol

Lee más: Afirma Alfaro qué delitos bajaron en Jalisco vs administración pasada

El esperado encuentro entre el actual campeón mundial de la AMB, del CMB, FIB y de The Ring en peso mediano, Saúl Álvarez y el actual campeón de la WBA del peso semipesado (titulo a disputarse) Dmitry Bivol se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas nevada .

Desde el momento en que inicia el apartado de preguntas a contestar por “ El Canelo ” su hija se mostraba buscando la mirada del contrincante de su padre, el ruso Dmitry Bivol , sin tener éxito, pero eso no le impidió hacer lo que podía para defender a su padre.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.