Dejan a exfuncionario de Ipejal en celda de Caro Quintero en Puente Grande

El próximo martes 2 de agosto está programada una nueva audiencia para determinar si el también ex secretario de Educación es sometido a un proceso penal.

El ex directivo del Ipejal se encuentra en prisión preventiva derivado de una investigación que lo vincula con la contratación irregular de una inversión millonaria en la empresa española Abengoa .

Jalisco.- El ex presidente del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones de Jalisco ( Ipejal ), Francisco de Jesús "A", ocupará la misma celda donde estuvo Rafael Caro Quintero en el penal de Puente Grande .

Raúl Durán Periodista

