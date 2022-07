Déjese de chismes; no la mataron, dijo MP a mujer en Jalisco

Juanacatlán, Jalisco.- En este municipio de Jalisco no investigan las denuncias de amenazas de violencia contra las mujeres o madres de niños con autismo. Sólo lo harán, le dijeron a una denunciante, hasta que se produzca la agresión o la maten.

'Catalina' es el nombre falso que usa la denunciante; ella vive con miedo de sus agresores, vecinos de una casa dúplex que compró en Juanacatlán, en 2017.

Desde el tercer día en que se mudó, comenzó a recibir insultos por tener discapacidad en una pierna y ser madre de dos hijos, uno de ellos con autismo.

Por eso se sintió identificada con Luz Raquel Padilla, madre de un niño con espectro de autismo y quien fue asesinada pese a que contaba con medidas de protección -según el Gobernador Enrique Alfaro-. Pero también se acrecentó su angustia.

Los escándalos y agresiones de los vecinos alteraban a su hijo. "Lo medicaba para que durmiera y no sintiera el ruido", cuenta 'Catalina'.

Los vecinos le han puesto excremento en su auto, le han aventado tierra a su casa, la han escupido en la calle.

Te recomendamos leer:

Uno de los principales agresores, un vecino que dice ser dueño de las casas de la zona, le amenazó. "A los dos meses que llegué me dijo que me voy a arrepentir y que me iba a morir, y me enseñaba, siempre cargaba una navaja, delante de mis hijos (entonces de 10 y 16 años)".

En su primer intento de denuncia, la agente del Ministerio Público en El Salto, Sara Gabriela Eng Goon Garayzal, la hizo llorar, según la queja 141/2018/IV de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco.

"Me dijo que me dejara de chismes, me dijo literal: 'no le hicieron nada, ¿la golpearon?, no, ¿la mataron?, tampoco, pues yo necesito que ellos cumplan sus amenazas, que usted esté muerta, para nosotros poder trabajar'", relató 'Catalina'.