Dejó plantados Enrique Alfaro a miembros del colectivo Luz de Esperanza, no asistió a reunión

“Les propongo, que..el miércoles instalemos la mesa de trabajo [De búsqueda de las y los desaparecidos] yo personalmente le voy a dar seguimiento a los temas que se están atorando, y vamos a ver como hacer para que se corrijan” aseguró Alfaro Ramírez , y al despedirse del contingente aseguró que se verían el miércoles, cosa que no ocurrió.

La esperada reunión estaba pactada desde el día lunes 28 de marzo, cuando Integrantes del Colectivo y madres de desaparecidos se manifestaron a las afueras del Palacio de Gobierno de Guadalajara y fueron atendidos con el ya famoso “Si me gritan, me voy” con el que primeramente les contestaba Alfaro , para al final pactar la asistencia.

