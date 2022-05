Denuncia amenaza de su esposo y MP la regaña por contestarle en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- "Kari" acudió al Centro de Justicia para las Mujeres buscando apoyo tras ser amenazada por su esposo, quien le dijo que la iba a desaparecer, pero salió regañada y sin la protección que necesita.



Ella sufrió maltrato por años y se animó a divorciarse de "F"; los trámites comenzaron en marzo, pero desde entonces él no ha hecho más que tornarse violento.



Junto con su abogada presentó la primera denuncia el 9 de marzo, por violencia familiar y amenazas, pero, tras enterarse de que un juez de lo Familiar le otorgó la patria potestad de su hijo a ella, "F" intentó llevarse al menor del colegio.

El martes lo denunciaron de nuevo, ahora por sustracción de menores.



Pero el hombre escaló el tono de violencia, amenazó también a la abogada de la víctima, Carmen Ochoa Pérez, y le dijo a "Kari" que le iba a pagar a alguien para que la desapareciera.



"Me dan ganas de decirle a un cab... que por una caguama te desaparezca. Así, así de fácil. Tienes un novio, o tuvistes (sic) un esposo psicópata, sabes lo que soy capaz, lo sabes, que soy capaz de muchas cosas", le dijo "F" en una llamada grabada por la víctima y exhibida por la abogada.



El miércoles, ellas acudieron al Centro de Justicia para las Mujeres con la esperanza de obtener un "pulso de vida", pero la MP que les tomó la declaración se negó a escuchar los audios.



La funcionaria dijo que sólo procedía amonestar al señalado, por quien ya hay orden de restricción para que no se comunique con la víctima.



El colmo fue, señaló la abogada, que la agente regañó a "Kari" por haber respondido a las llamadas.



"No escuchó ni siquiera los audios y se fue a regañar a la víctima, yo por eso también presenté queja ahí en la Comisión (Estatal de Derechos Humanos). La señorita que estaba atendiendo le dijo que ella por qué había contestado la llamada.

"En un tono muy agresivo le dice 'es que usted también, señora, no ayuda, ¿para qué le está contestando?', y la señora pues ahí se agarró llorando, (dijo) que ella quería tener evidencia de que la violentaba", acusó Ochoa Pérez.



La abogada difundió el caso en redes sociales y espera que la Fiscalía reaccione como debe ante la violencia y el riesgo que sufre "Kari".