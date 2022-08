Guadalajara, Jalisco.- Plantaciones de aguacate que deforestaron cerros nativos y ahora saquean el agua, al grado de llegar a comprometer el uso doméstico, azotan al Municipio de Tamazula de Gordiano, en el sureste del Estado de Jalisco.

Así lo denunció a Grupo REFORMA el Alcalde Lalo Gutiérrez, quien señaló que a partir de su toma de protesta hace un año comenzó a detectar las huertas que no cuentan con permisos de cambio de uso de suelo, pues estas se cancelaron a nivel federal desde el 2011.

"Perforan muy profundo, absorben el agua de los mantos acuíferos y las comunidades aledañas que se alimentan de ojos de agua, en temporada de estiaje, los están vaciando; los aguacateros sí tienen aguas, pero las personas no de marzo a mayo, está grave la cosa".

El edil aseguró que este tipo de cultivos se asientan en ilegalidad; señaló que se trata de empresas michoacanas que ahora han conseguido expandirse en Jalisco.

Estimó que habría más de mil hectáreas de aguacateras en su municipio.

"No le piden permiso al municipio, al estado, no pagan ningún impuesto, no hay una contribución de parte de ellos", dijo.